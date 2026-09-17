Uhićen jedan od najbogatijih Mađara zbog korupcije. U Hrvatskoj ima hotele i marinu

Središnji okružni sud u Budimpešti je naredio 30-dnevni istražni zatvor za dvojicu osumnjičenika u korupcijskom slučaju u državnom autobusnom operatoru Volanbusz, kazao je glasnogovornik suda u četvrtak, a jednog od njih je Forbes 2025. proglasio sedmim najbogatijim Mađarom. Riječ je o poduzetniku Danielu Jellineku, čelniku investicijske grupacije Indotek, i Norbertu Sziveku, bivšem šefu mađarske kompanije za upravljanje državnom imovinom (MNV).

Obojica se suočavaju s optužbama za mito te su se žalili na mjeru istražnog zatvora.

Grupacija Indotek se usprotivila odluci u priopćenju, rekavši da je 30-dnevni pritvor njenog šefa "nerazmjeran".

Ured tužiteljstva za istrage (KNYF) je u utorak objavio da provodi koordinirane istrage vezane za primanje mita i druge korupcijske prijestupe, javlja mađarska novinska agencija MTI.

Policija i istražitelji su u utorak ispitali Jellineka u sklopu istrage navodnog mita povezanog s nabavom autobusa, prema tužiteljima i njegovoj tvrtki, izvijestio je Reuters.

Mađarski tužitelji su rekli da su na više lokacija izveli pretres te da ispituju četvero osumnjičenih, a da si tri osobe zadržane. Nisu identificirali osumnjičene niti pružili daljnje pojedinosti.

Sedmi najbogatiji Mađar 2025.

Nakon izvješća lokalnih medija i komentara premijera Petera Magyara o slučaju, grupacija Indotek je za Reuters kazala da je Jellineka "policija privela radi ispitivanja 15. rujna ujutro".

Organizacija je rekla da se 10. rujna dragovoljno odazvao pozivu mađarsko Nacionalnog istražnog ureda te da je otada neprestano dostupan vlastima.

Prema časopisu Forbes, Jellinek je bio sedmi najbogatiji Mađar 2025., a vrijednost njegove imovine je procijenjena na oko 988 milijuna dolara.

Bio je uključen u nekoliko velikih nekretninskih projekata, uključujući ugovore s Istvanom Tiborczem, zetom bivšeg premijera Viktora Orbana. Indotek je 2019. kupio slavni hotel Gellert u Budimpešti koji je 2022. prodao Tiborczevoj grupaciji BDPST.

Djeluje i u Hrvatskoj

Indotek je kazao da će se Jellinek nastaviti u potpunosti surađivati s vlastima.

"Naš je čvrst stav da gospodin Jellinek nije počinio nikakav prijestup u vezi s ovim pitanjem. Uvjereni smo da će istraga to potvrditi, a da će se postupak protiv njega uskoro obustaviti. Istraga ne uključuje bilo koju tvrtku ili imovinu grupacije Indotek, a grupacija nastavlja neometano poslovati", poručila je organizacija.

Grupacija Indotek djeluje i u Hrvatskoj preko svoje podružnice Dalmatie Group sa sjedištem u Zagrebu. Njen portfelj čine hotel Zora, marina Kremik i kamp Adriatic u Primoštenu te hotel Hvar i odmaralište Fontana Resort u Jelsi, ističe se na internetskim stranicama tvrtke.