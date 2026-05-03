Uhićen monstrum koji je vukao psa autom po cesti u Šibeniku

Šibenska policija uhitila je muškarca (59) koji je vukao zavezanog psa za auto po cesti, objavila je policija. ​Stravičan događaj dogodio se u Ulici 8. dalmatinske udarne brigade.

- Nepoznati vozač upravlja vozilom šibenskih registarskih oznaka te pritom kroz prozor vozila na lancu vuče psa. Odmah po zaprimljenoj dojavi policijski službenici poduzeli su sve mjere i radnje u cilju utvrđivanja identiteta vozača i okolnosti navedenog događaja. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Ubijanje ili mučenje životinja, 59-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje - javili su iz policije.

Podsjetimo, Na Facebook stranici Šibenske šape objavljena je uznemirujuća snimka koja prikazuje psa zavezanog za automobil. Na videozapisu se vidi kako dok automobil vozi, pas trči za njim.

Iako nije objavljeno kada je točno snimka nastala, na stranici navode da je sve snimljeno danas. Facebook stranica je prvo objavila fotografije psa, uz napomenu da je pronađen kako luta gradom s lancem. Kasnije su objavili i snimku psa zavezanog za automobil.

- Ovo je DNO DNA. Vlasnik je došao po psa kojeg smo maloprije objavili. Tražimo od nadležnih da hitno reagiraju.Ovo je nedopustivo - stoji u objavi.

Prema pisanju portala Šibenik.in, sve se dogodilo danas ujutro na cesti iznad šibenskog kvarta Vidici.

Nazvali smo broj koji je bio na automobilu. Javio nam se čovjek koji je već znao zašto zovemo.

- Svi živi me zovu cijelo jutro. Prodao sam auto, na njemu je ostao broj moje firme. Čovjek nije maknuo naljepnice. Sve ću ih tužiti - rekao nam je.