Priveli muškarca (38). Sumnja se da je spolno iskorištavao članicu obitelji mlađu od 15...

Sudac istrage splitskog Županijskog suda odredio je istražni zatvor 38-godišnjaku osumnjičenom da je u dužem vremenskom razdoblju spolno iskorištavao članicu obitelji mlađu od 15 godina, objavio je Dalmatinski portal.

Pritvor mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke.

On je negirao optužbe.

Kako neslužbeno doznaje DP, o slučaju je policiju obavijestio liječnik nakon razgovora s oštećenom...