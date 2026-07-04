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Priveli muškarca (38). Sumnja se da je spolno iskorištavao članicu obitelji mlađu od 15...

Piše 24sata,
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Priveli muškarca (38). Sumnja se da je spolno iskorištavao članicu obitelji mlađu od 15...
Foto: PU zadarska
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Pritvor mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke.

Sudac istrage splitskog Županijskog suda odredio je istražni zatvor 38-godišnjaku osumnjičenom da je u dužem vremenskom razdoblju spolno iskorištavao članicu obitelji mlađu od 15 godina, objavio je Dalmatinski portal.

Pritvor mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke.

On je negirao optužbe.

Kako neslužbeno doznaje DP, o slučaju je policiju obavijestio liječnik nakon razgovora s oštećenom...

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