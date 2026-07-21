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TRAŽILI GA DRONOVIMA

Uhićen muškarac osumnjičen za ubojstvo žene u Sloveniji! Detalji tragedije su mučni

Piše 24sata,
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Uhićen muškarac osumnjičen za ubojstvo žene u Sloveniji! Detalji tragedije su mučni
Foto: PU Celje/Borna Filić/PIXSELL
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Osumnjičenik je u stambenoj zgradi živio sa svojom partnericom i maloljetnim sinom.

Policija je uhitila muškarca osumnjičenog za ubojstvo svoje 36-godišnje partnerice. Uhićen je u blizini mjesta događaja i nije pružao otpor pri uhićenju, objavila je Policijska uprava Celje. U ponedjeljak su ga tražili i helikopterom, dronovima i konjicom. "Nakon što bude završena istraga, privest ćemo ga istražnom sucu s kaznenom prijavom zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela ubojstva", dodali su iz Policijske uprave Celje, zahvalivši građanima na svim informacijama koje su im dali.

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Podsjetimo, kako su javljali slovenski mediji, prema neslužbenim informacijama, osumnjičenik je u stambenoj zgradi živio sa svojom partnericom i maloljetnim sinom. Policijska uprava odmah je alarmirala građane i upozorila je da je muškarac jako opasan. Objavili su i fotografiju osumnjičenika, javlja 24ur.

Foto: policijska uprava celje

Policiju je o događaju obavijestio liječnik u ponedjeljak nešto prije 1 sat ujutro. Brat osumnjičenog doveo je njegovog maloljetnog sina u Dom zdravlja. Sin je naime, po dolasku kući pronašao mrtvu majku, a zatim je nazvao svoga strica. Maloljetnik se nalazi u nadležnom centru za socijalni rad. Motiv još nije poznat, ali prema policiji, muškarac je u posljednje vrijeme psihički nestabilan. Policija je izvijestila da je osumnjičeni državljanin BiH. 

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