Obavijesti

News

Komentari 0
ON ZAHVALIO POLICIJI

VIDEO Uhićen muškarac u Poljskoj zbog planiranja napada na premijera Donalda Tuska

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Uhićen muškarac u Poljskoj zbog planiranja napada na premijera Donalda Tuska
1
Foto: Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Poljska policija privela je osumnjičenika zbog ozbiljnih prijetnji prema premijeru Donaldu Tusku, a ministar unutarnjih poslova istaknuo je važnost brze reakcije sigurnosnih službi.

Poljska policija privela je muškarca osumnjičenog za planiranje napada na premijera, izjavio je u nedjelju ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwinski, nakon što je ranije upozorio na prijetnje upućene Donaldu Tusku i ministru obrane Wladyslawu Kosiniak-Kamyszu.

"Poljska policija privela je muškarca koji je prijetio premijeru Donaldu Tusku i planirao napad na njega", napisao je Kierwinski na platformi X, ne iznoseći detalje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Uhićen muškarac u Poljskoj zbog planiranja napada na premijera Donalda Tuska VIDEO
Uhićen muškarac u Poljskoj zbog planiranja napada na premijera Donalda Tuska | Video: 24sata/Reuters

Tusk je u zasebnoj objavi na X-u zahvalio policiji na "brzoj i odlučnoj reakciji".

uhitili su ga! UŽAS U POLJSKOJ Dječak nožem napao djelatnike škole, žena preminula, ravnatelj ranjen
UŽAS U POLJSKOJ Dječak nožem napao djelatnike škole, žena preminula, ravnatelj ranjen

Iako su nasilna kaznena djela u Poljskoj razmjerno rijetka, zemlja je politički duboko podijeljena i suočava se sa sigurnosnim prijetnjama zbog blizine rata u Ukrajini.

Policija je u kolovozu privela 23-godišnjaka optuženog za pozivanje na atentat na visoke poljske političare.

'PODUZETE SU MJERE' Poljskom premijeru i ministru obrane prijete atentatom
Poljskom premijeru i ministru obrane prijete atentatom

Tusk je 2024. izjavio da je primao prijetnje nakon pokušaja atentata na slovačkog premijera Roberta Fica.

Glasnogovornica ministarstva unutarnjih poslova Karolina Galecka u nedjelju je rekla da je e-mail s informacijama o mogućem napadu policiji proslijedila Državna služba za zaštitu, koja je zadužena za sigurnost ministara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Majka ubojice (21) iz OŠ Prečko tražila sudsku zaštitu za sina, on reagirao iz bolnice: Ne treba!
DOBIO 50 GODINA ZATVORA

Majka ubojice (21) iz OŠ Prečko tražila sudsku zaštitu za sina, on reagirao iz bolnice: Ne treba!

L.M. kobnog je 20. prosinca 2024. godine u 9:32 sati došao naoružan noževima u OŠ Prečko te počeo mahnito ubadati djecu na koja je naišao i koja mu se nisu bila u stanju fizički oduprijeti
Mladence iz Philadelphije oduševila Hrvatska ’Hvala vam na svemu, vratit ćemo se...’
medeni mjesec u Dalmaciji

Mladence iz Philadelphije oduševila Hrvatska ’Hvala vam na svemu, vratit ćemo se...’

Ashton i Zack Smith postali su viralni hit tijekom Svjetskog prvenstva u SAD-u, nakon što su slavili vjenčanje s navijačima ‘vatrenih’. Sad su došli na medeni mjesec u Hrvatsku
HOROR U RIJADU! Dvanaest mrtvih i više od 300 ranjenih u napadu hutista na zračnu luku
RAKETNI NAPAD

HOROR U RIJADU! Dvanaest mrtvih i više od 300 ranjenih u napadu hutista na zračnu luku

Dvanaest osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u subotnjem raketnom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, za koji su odgovornost preuzeli hutisti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026