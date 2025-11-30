Zagrebačka policija sumnjiči muškarca da je u garaži Arena Centra aktivirao pirotehničko sredstvo i bacio ga u skladište, gdje je planuo materijal. Požar je brzo ugašen, a osumnjičeni je završio u pritvoru.
Uhićen muškarac zbog požara u Arena Centru: U skladište bacio zapaljeno pirotehničko sredstvo
Muškarca uhićenog zbog nedavnog požara u skladištu Arena Centra, zagrebačka policija osumnjičila je za dovođenje u opasnost života i imovine, utvrdivši da je u prostor skladišta bacio pirotehničko sredstvo uslijed čega je izbio požar raznog materijala.
Sumnja se da je 37-godišnjak u petak navečer u Novom Zagrebu u Ulici Vice Vukova, došao do garaže trgovačkog centra, aktivirao pirotehničko sredstvo te ga bacio u prostor skladišta uslijed čega je izbio požar raznog materijala, izvijestila je u nedjelju policija.
Požar je izbio oko 18 sati te je ubrzo ugašen.
Policija je u subotu izvijestila da je uhitila muškarca kojeg povezuje s tim požarom.
Nakon kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.
