U PRITVORU JE

Uhićen muškarac zbog požara u Arena Centru: U skladište bacio zapaljeno pirotehničko sredstvo

Piše HINA,
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Zagrebačka policija sumnjiči muškarca da je u garaži Arena Centra aktivirao pirotehničko sredstvo i bacio ga u skladište, gdje je planuo materijal. Požar je brzo ugašen, a osumnjičeni je završio u pritvoru.

Muškarca uhićenog zbog nedavnog požara u skladištu Arena Centra, zagrebačka policija osumnjičila je za dovođenje u opasnost života i imovine, utvrdivši da je u prostor skladišta bacio pirotehničko sredstvo uslijed čega je izbio požar raznog materijala.

Požar u Arena Centru: Policija uhitila muškarca, istraga traje

Sumnja se da je 37-godišnjak u petak navečer u Novom Zagrebu u Ulici Vice Vukova, došao do garaže trgovačkog centra, aktivirao pirotehničko sredstvo te ga bacio u prostor skladišta uslijed čega je izbio požar raznog materijala, izvijestila je u nedjelju policija.

Požar je izbio oko 18 sati te je ubrzo ugašen.

Policija je u subotu izvijestila da je uhitila muškarca kojeg povezuje s tim požarom.

Nakon kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.

