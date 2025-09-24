Britanska Nacionalna agencija za kriminal (NCA) u srijedu je priopćila da je osumnjičenik u četrdesetima u utorak uhićen u Zapadnom Sussexu zbog sumnje na kaznena djela zlouporabe računala i pušten uz jamčevinu
Uhitili osumnjičenog za informatičke napade na aerodrome diljem Europe
Muškarac je uhićen zbog navodnog kibernetičkog napada koji je uzrokovao poremećaje na Heathrowu i drugim europskim zračnim lukama, prenosi u srijedu dpa.
Britanska Nacionalna agencija za kriminal (NCA) u srijedu je priopćila da je osumnjičenik u četrdesetima u utorak uhićen u Zapadnom Sussexu zbog sumnje na kaznena djela zlouporabe računala i pušten uz jamčevinu.
Zamjenik ravnatelja Paul Foster, voditelj Nacionalne jedinice za kibernetički kriminal NCA-e, rekao je da je „unatoč tome što je ovo uhićenje pozitivan korak, istraga ovog incidenta u ranoj fazi i još uvijek u tijeku.“
„Kibernetički kriminal je trajna globalna prijetnja koja i dalje uzrokuje značajne poremećaje u Ujedinjenom Kraljevstvu“, rekao je.
Tim je kibernetičkim napadom ovog mjeseca pogođena američka tvrtka Collins Aerospace, davatelj aerodromskih usluga, što je dovelo do poremećaja sustava za prijavu i ukrcaj u zračnim lukama Heathrow u London i onima u Bruxellesu, Berlinu i Dublinu.
