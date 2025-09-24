Obavijesti

Uhitili osumnjičenog za informatičke napade na aerodrome diljem Europe

Britanska Nacionalna agencija za kriminal (NCA) u srijedu je priopćila da je osumnjičenik u četrdesetima u utorak uhićen u Zapadnom Sussexu zbog sumnje na kaznena djela zlouporabe računala i pušten uz jamčevinu

Britanska Nacionalna agencija za kriminal (NCA) u srijedu je priopćila da je osumnjičenik u četrdesetima u utorak uhićen u Zapadnom Sussexu zbog sumnje na kaznena djela zlouporabe računala i pušten uz jamčevinu.

Zamjenik ravnatelja Paul Foster, voditelj Nacionalne jedinice za kibernetički kriminal NCA-e, rekao je da je „unatoč tome što je ovo uhićenje pozitivan korak, istraga ovog incidenta u ranoj fazi i još uvijek u tijeku.“

„Kibernetički kriminal je trajna globalna prijetnja koja i dalje uzrokuje značajne poremećaje u Ujedinjenom Kraljevstvu“, rekao je.

Tim je kibernetičkim napadom ovog mjeseca pogođena američka tvrtka Collins Aerospace, davatelj aerodromskih usluga, što je dovelo do poremećaja sustava za prijavu i ukrcaj u zračnim lukama Heathrow u London i onima u Bruxellesu, Berlinu i Dublinu.

