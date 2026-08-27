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Uhićen predsjednik Poljskog olimpijskog odbora

Piše HINA,
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Uhićen predsjednik Poljskog olimpijskog odbora
Foto: Reuters
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Piesiewicz je osumnjičen za primanje mita pri sklapanju sponzorskih ugovora

Predsjednik Poljskog olimpijskog odbora Radoslaw Piesiewicz uhićen je zbog sumnji u korupciju, doznaje se od neimenovanog izvora iz poljskog pravosuđa.

Piesiewicz je osumnjičen za primanje mita pri sklapanju sponzorskih ugovora, a istražitelji tvrde kako su uplate vršene preko platforme za digitalne valute ZondaCrypto, koju poljska vlada povezuje s nacionalističkim oporbenim skupinama, organiziranim kriminalom i ruskim tajnim službama.

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"Takva osoba ne bi smjela biti predsjednik Poljskog olimpijskog odbora", objavio je pute društvene mreže X poljski ministar za sport i turizam Jakub Rutnicki dodavši kako je dotični "osramotio poljski olimpijski pokret i iskoristio dobar glas poljskih sportaša".

Istragu vodi Šleski odjel za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije.

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