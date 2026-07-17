Uhićen profesor s Ekonomije: Studentica ga prijavila zbog seksualnog uznemiravanja...

Policija je ponovno uhitila Dominika Vuletića, profesora sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta, i to kako doznaje Jutarnji list zbog sumnje da je seksualno uznemiravao jednu studenticu. Navodno je i kazneno prijavljen, a ovaj mu je put određen i istražni zatvor.

Podsjetimo, Vuletić koji je prije nekoliko godina bio politički aktivan te je bio nositelj liste Živog zida u III. izbornoj jedinici, bio je uhićen u lipnju 2020. zbog sumnji da je bludničio nad jednom od studentica fakulteta na kojemu je tada radio kao docent.

No, tada ga je Državno odvjetništvo ga je pustilo da se brani sa slobode uz mjere opreza. Ipak, unatoč kaznenom postupku koji se zbog toga događaja još uvijek vodi, Vuletić je nastavio raditi na fakultetu te je napredovao u zvanje izvanrednoga profesora, no prije nekoliko dana ga je jedna druga studentica prijavila, ovaj put zbog seksualnoga uznemiravanja.

- U tijeku je provođenje istraživanja zbog kaznenog djela spolnog uznemiravanja iz članka 156. stavak 1. Kaznenog zakona - odgovorili su iz Tužiteljstva, piše Jutarnji.