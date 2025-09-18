Uhićen Stepinac, umro Hendrix i ravnozemljaši na aparatima: Na današnji dan prvi selfie Zemlje

Današnji dan, 18. rujna, kroz povijest je bio sve samo ne dosadan! Krenimo od domaćih stvari.

Na današnji dan 1946. godine komunističke vlasti uhitile su zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca, što je pokrenulo jedan od najpoznatijih montiranih sudskih procesa u hrvatskoj povijesti. Stepinac je uhićen dok se pripremao služiti misu, a kasnije je osuđen na 16 godina zatvora.

Na današnji dan slavimo i rođendane velikana: 1895. rodio se Ivo Tijardović, splitski skladatelj i kazališni organizator, dok je 1930. svjetlo dana ugledao Vlado Gotovac, pjesnik, esejist i političar, poznat po svojim vatrenim govorima i borbi za slobodu.

Nažalost, 1942. napustio nas je Ćiro Truhelka, arheolog i povjesničar koji je otkrivao tajne prošlosti Bosne i Hercegovine, a 2020. preminula je Marija Tuškan, liječnica i neumorna promicateljica hrvatske baštine u SAD-u.

Ratnih devedesetih, 1991., Petrinja je doživjela tragediju – JNA i četnici napali su grad, a 17 pripadnika Zbora narodne garde masakrirano je. Isti dan granatiran je i Šibenik, oštećena je katedrala i kazalište. 1995. godine Hrvatska vojska pokrenula je operaciju "Una", ali je akcija ubrzo prekinuta.



A što se događalo u svijetu?

1793. postavljen je kamen temeljac Capitola u Washingtonu – zgrade gdje se kroji američka politika. 1851. osnovan je legendarni The New York Times, dok je 1977. Voyager 1 snimio prvi selfie Zemlje i Mjeseca zajedno, čime je čovječanstvo dobilo novu perspektivu na svoj dom.

Glazbeni svijet pamti 18. rujna 1970. kao dan kad je otišao Jimi Hendrix, gitaristički genij koji je zauvijek promijenio zvuk rocka. A na današnji dan rodili su se i Greta Garbo, Lance Armstrong i James Gandolfini – svatko legenda u svom području.