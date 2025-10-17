Uhićena šefica doma zdravlja je već ranije osuđena zbog mita! Zašto ju je Tomašević zaposlio?

Ravnateljica Doma zdravlja Zagreb-Zapad Jelena Rakić Matić koja je uhićena i europski tužitelji je terete za namještanje javnog natječaja već je ranije bila osuđena za zbog korupcije, ali ju je unatoč tome zagrebačka gradska uprava imenovala za ravnateljicu. Kvaka je bila u zakonskim odredbama koje reguliraju rehabilitaciju već osuđenih osoba i kada isteknu određeni rokovi – te osobe se smatraju neosuđivanim. Rakić Matić je tako dobila drugu šansu, ali je sad opet na meti tužitelja, te je onda i informacija o njenoj ranijoj osuđivanosti i kako je imenovana ipak od javnog interesa.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević je već ranije bio javno upozoren na tu činjenicu od skupštinskog zastupnika Trpimira Goluže koji ju za skupštinskom govornicom nije spominjao imenom, ali mu je gradonačelnik poručio da pazi što priča jer bi mogao biti tužen. Inače, natječaj provodi Upravno vijeće i ono predlaže kandidata/kinju, ali gradonačlenik je taj koji imenuje osobu svojim potpisom i ima izbor odbiti ili prihvatiti prijedlog.

EPPO sad tereti Rakić Matić tereti da je s još troje, uključujući i njenu zamjenicu Željku Župčić, sudjelovala u namještanju natječaja za obnovu zgrade u Vrtlarskoj koja je u ingerenciji Doma zdravlja Zapad. Radi se o poslu vrijednom oko 636.000 eura, od čega je izvođaču iz europskih sredstava isplaćeno oko 345.000 eura.

Također saznajemo da je ovaj slučaj Europskim tužiteljima prepustio USKOK koji je skupio informacije kroz svoje izvide. Ali većina isplaćenog je europski novac, pa su prepustili kolegama slučaj.

Ravnateljica Rakić Matić je, kako su prva objavila 24sata, podnijela ostavku, pa zbog toga vrlo vjerojatno neće u istražni zatvor.

Prije 11 godina je pravomoćno osuđena za primanje mita u aferi Farmal. U toj aferi su uhićen i osuđen veliki broj liječnika, a obrazac je kod svih bio isti. U zamjenu za darove, putovanja i novac su prepisivali lijekove tvrtke Farmal. Osuđeni su i odgovorni u tvrtki.

Prema presudi koju posjedujemo, utvrđeno je da je Rakić Matić je u razdoblju od 2009. do 2012. u zamjenu za to što je prepisivala Farmalove lijekove primila najmanje 1.360 kuna mita. I tada je radila kao liječnica u Domu zdravlja Zagreb zapad. Osuđena je na uvjetnu kaznu od šest mjeseci zatvora u koji bi išla samo ako kazneno djelo ponovi u roku dvije godine. Također je platila i 2500 kuna kazne.

Prema rokovima propisanim zakonom, rehabilitacija joj je nastupila 2019. godine jer je presuda postala pravomoćna 2014. godine. Natječaj kojim je izabrana za ravnateljicu je bio 2022. godine i tražilo se da kandidati prilože potvrdu da se protiv njih ne vodi kazneni postupak. Osim toga, kada je ravnateljica sljedeće godine potpisivala zahtjev za europska sredstva za obnovu, morala je potpisati i jedan obrazac. U njemu se, među ostalim, zahtjeva da su osobe u upravljačkim strukturama neosuđene! I taksativno su pobrojana dijela za koji ne smiju biti osuđene, a među njima je i korupcija za što je ravnateljica bila osuđena. Ali kao što smo naveli, opet smo, istražujući lani tu priču, dobili pravno tumačenje da se osoba kojoj su prošli rokovi rehabilitacije smatra neosuđenom. Iako je de facto osuđena.

Nije ovo jedina neobična stvar u Domu zdravlja Zapad jer su zaposlenici prijavili nadležnim tijelima još neke sumnje. Zasad je samo ovo inkriminirano.

Zastupnik Trpimir Goluža kaže da je zato sve ovo i odgovornost zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Komentirao je i pitanje o osuđivanosti ravnateljice koje je postavio.

- U više navrata javno sam sa skupštinske govornice i na konferencijama za novinare upozoravao na probleme u DZ Zagreb zapad, pri tome naglašavajući upravljačku strukturu tog doma zdravlja. U tom smislu gradonačelniku sam, na aktualnom satu, postavio i pitanje na koje nisam dobio njegov odgovor već samo izrugivanje i podcjenjivanje. Nažalost, danas se pokazalo da sam bio u pravu. Umjesto da se gradonačelnik pravovremeno i preventivno pozabavio tim domom zdravlja sad se Domom zdravlja bavi EPPO. Tomašević snosi punu odgovornost za ovu blamažu, jer je bio informiran od potencijalnim nepravilnostima a nije ništa poduzeo niti da ih istraži, a kamoli da ih sankcionira – rekao je Goluža za 24sata.