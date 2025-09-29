Uhićena skupina u Srbiji: Postavljali vinjske glave pred džamijama, napali Židove...

Srbijanska policija uhitila je 11 ljudi osumnjičenih da su postavili svinjske glave kod džamija i napali židovske lokacije u Parizu i njegovoj okolici ovaj mjesec po nalogu stranih obavještajnih službi, priopćilo je u ponedjeljak ministarstvo unutarnjih poslova.

Uz to što su postavili svinjske glave kod barem devet džamija, uhićeni su osumnjičeni i da su bacili zelenu boju na Muzej holokausta, nekoliko sinagoga i židovski restoran, sve u Parizu, te da su stavili betonske "kosture" ispred Brandenburških vrata u Berlinu.

Sumnjivci su bili uvježbani u Srbiji i svi su Srbi, po ministarstvu.

"Njihov cilj bio je također širenje ideja koje zagovaraju i potiču na mržnju, diskriminaciju i nasilje na osnovi razlika u osobnim karakteristikama određenih skupina ljudi", po priopćenju.

Sva kaznena djela bila su počinjena od travnja do rujna 2025., po ministarstvu.

Ne navodi se koja je strana obavještajna služba osumnjičena za uvježbavanje počinitelja kaznenih djela.

Policijska istraga u Francuskoj, koja ima najveću muslimansku populaciju u Europi, kojoj je zabranjena konzumacija svinjetine, utvrdila je da su svinjske glave postavili strani državljani koji su odmah napustili zemlju.

Francuska je prije optužila Rusiju da pokušava posijati razdor u zemlji. Trojica Srbina optuženih za povezanost sa "stranom silom" uhićeni su nakon napada zelenom bojom na sinagoge i Muzej holokausta u svibnju.

Srbija, koja želi ući u EU, ima bliske odnose s Rusijom i jedina je europska zemlja koja nije uvela sankcije Moskvi zbog rata u Ukrajini.