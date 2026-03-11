Obavijesti

News

Komentari 1
OŠTETILI ULAZ

Uhićena trojica osumnjičenih za bombaški napad na američko veleposlanstvo u Oslu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Uhićena trojica osumnjičenih za bombaški napad na američko veleposlanstvo u Oslu
Foto: LISE ASERUD/REUTERS

Norveška policija objavila je u srijedu da je privela trojicu osumnjičenika u vezi nedjeljnog bombaškog napada na američko veleposlanstvo u Oslu

Snažna eksplozija improvizirane eksplozivne naprave u ranojutarnjim satima oštetila je ulaz u konzularni odjel veleposlanstva, ali nije bilo ozlijeđenih, objavile su norveške vlasti. "Sumnjiči ih se za teroristički bombaški napad", rekao je novinarima policijski odvjetnik Christian Hatlo.

Slike jednog od osumnjičenika koje je policija objavila u ponedjeljak prikazuju osobu s kapuljačom, čije lice nije vidljivo, u tamnoj odjeći i s torbom ili ruksakom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Iran postavio desetak mina u Hormuški tjesnac. Trump: 'Ne znam ništa o napadu na školu'
IZ MINUTE U MINUTU

Iran postavio desetak mina u Hormuški tjesnac. Trump: 'Ne znam ništa o napadu na školu'

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da pokreće „najintenzivniju i najtežu operaciju“ od početka sukoba
Stradale curice iz Afrike su stigle na liječenje u Zagreb: 'Ljudi su nam prilazili i htjeli pomoći'
PRVI PUT SU JELE SLADOLED

Stradale curice iz Afrike su stigle na liječenje u Zagreb: 'Ljudi su nam prilazili i htjeli pomoći'

Djevojčice u srijedu idu na Zaraznu gdje ih čekaju prvi pregledi. Nakon što se testiraju na bolesti i obave svi potrebni pregledi, liječenje bi se trebalo nastaviti na Rebru - kaže nam Josipa Galić.
Apsurd s Dalićevim bespravnim imanjem: Zahtjev za legalizaciju nevaljan, ali rušenje stopirano
NOVI DETALJI SLUČAJA

Apsurd s Dalićevim bespravnim imanjem: Zahtjev za legalizaciju nevaljan, ali rušenje stopirano

Za stari objekt bivši vlasnik nije ispunio zakonske uvjete legalizacije, nije priložio nikakve potrebne dokumente. Dalić je taj objekt srušio i napravio novi i moderni. Ali država mu ga nije srušila zbog starog zahtjeva...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026