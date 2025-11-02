Obavijesti

News

Komentari 3
MALOLJETNIČKA PROSTITUCIJA

Uhićeni policajci u BiH - jedan zbog spolne zloporabe djetata, drugi zbog uznemiravanja

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Uhićeni policajci u BiH - jedan zbog spolne zloporabe djetata, drugi zbog uznemiravanja
Sarajevo: Skup podrške uredniku Face televizije Senadu Hadžifejzoviću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL/ilustracija

Ranije ovog tjedna zbog sličnih kaznenih djela uhićeno je sedam osoba, među kojima četvorica policajaca, uključujući jednog policijskog načelnika te jednog inspektora

Dvojica policajaca uhićena su u Sarajevu zbog seksualnih delikata, potvrdili su u nedjelju iz MUP-a Sarajevske županije a to je već drugi takav slučaj ovog tjedna u BiH u kojemu su kao počinitelji takvih kaznenih djela identificirani djelatni policajci.  

Kako je priopćeno, jednog od uhićenih terete za kazneno djelo spolno uznemiravanje, a drugog za kazneno djelo spolne zloporabe djeteta starijeg od 15 godina.

- Riječ je o odvojenim slučajevima u kojima su policajci lišeni slobode odmah nakon što se sinoć policiji obratila službena osoba jedne od ustanova za socijalno zbrinjavanje sa područja Sarajevske županije - naveli su iz sarajevske policije.

Ranije ovog tjedna zbog sličnih kaznenih djela uhićeno je sedam osoba, među kojima četvorica policajaca, uključujući jednog policijskog načelnika te jednog inspektora.

AKCIJA U BIH Uhitili sedmero zbog trgovine ljudima, među njima i policajci
Uhitili sedmero zbog trgovine ljudima, među njima i policajci

Osumnjičeni su za trgovinu ljudima, odnosno seksualnu eksploataciju dvije 15-godišnje štićenice doma za djecu bez roditeljske skrbi u Tuzli. Uz to što su ih seksualno iskorištavali, podvodili su ih i drugim osobama te za to uzimali novac.

Potvrđeno je kako su uhićeni inspektor iz Kalesija Besim Klopić, načelnik Odjela kriminalističke policije policijske uprave Živinice Miralem Halilović, te policajci iz iste postaje Jasmin Modrić i Dževad Požegić.

PREDALI GA SUDU U BiH su uhitili muškarca (37) kojeg traži Interpol u Zagrebu
U BiH su uhitili muškarca (37) kojeg traži Interpol u Zagrebu

Uz njih je uhićen i Zijad Jagodić, nekadašnji zastupnik u državnom parlamentu, a sada profesor na jednom privatnom sveučilištu u Brčkom.

SKRATIT ĆE VRIJEME PUTA Novi granični prijelaz s BiH kod Gradiške uskoro u funkciji?
Novi granični prijelaz s BiH kod Gradiške uskoro u funkciji?

Neformalna skupina građana zbog tog je slučaja u nedjelju organizirala prosvjedno okupljanje u Tuzli tražeći oštro kažnjavanje svih koji su bili uključeni u taj lanac maloljetničke prostitucije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'
VELIKI INTERVJU

Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'

NOVI EXPRESS U Saboru dopustiti reviziju najstrašnijih zločina novije ljudske povijesti je nedopustivo. Ne znam u kojoj pristojnoj državi bi takvo što bilo dopušteno, rekla je Ivana Kekin (Možemo!)
Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'
PREDIVNA GESTA

Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'

Hvala svima na povjerenju i na godinama vjernosti, u znak zahvalnosti, i ove godine možete naći besplatne aranžmane svi koji niste u mogućnosti kupiti ili niste stigli kupiti svoj aranžman - napisala je u svojoj objavi
Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!
VELIKA PROMJENA REGULATIVE

Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!

Novi zakoni daju investitorima mogućnost gradnje bez višegodišnjeg čekanja urbanističkih planova. Daje im i dodatnu mogućnost izvlaštenja tuđeg privatnog zemljišta na područjima gdje su većinski vlasnici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025