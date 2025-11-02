Uhićeni policajci u BiH - jedan zbog spolne zloporabe djetata, drugi zbog uznemiravanja

Dvojica policajaca uhićena su u Sarajevu zbog seksualnih delikata, potvrdili su u nedjelju iz MUP-a Sarajevske županije a to je već drugi takav slučaj ovog tjedna u BiH u kojemu su kao počinitelji takvih kaznenih djela identificirani djelatni policajci.

Kako je priopćeno, jednog od uhićenih terete za kazneno djelo spolno uznemiravanje, a drugog za kazneno djelo spolne zloporabe djeteta starijeg od 15 godina.

- Riječ je o odvojenim slučajevima u kojima su policajci lišeni slobode odmah nakon što se sinoć policiji obratila službena osoba jedne od ustanova za socijalno zbrinjavanje sa područja Sarajevske županije - naveli su iz sarajevske policije.

Ranije ovog tjedna zbog sličnih kaznenih djela uhićeno je sedam osoba, među kojima četvorica policajaca, uključujući jednog policijskog načelnika te jednog inspektora.

Osumnjičeni su za trgovinu ljudima, odnosno seksualnu eksploataciju dvije 15-godišnje štićenice doma za djecu bez roditeljske skrbi u Tuzli. Uz to što su ih seksualno iskorištavali, podvodili su ih i drugim osobama te za to uzimali novac.

Potvrđeno je kako su uhićeni inspektor iz Kalesija Besim Klopić, načelnik Odjela kriminalističke policije policijske uprave Živinice Miralem Halilović, te policajci iz iste postaje Jasmin Modrić i Dževad Požegić.

Uz njih je uhićen i Zijad Jagodić, nekadašnji zastupnik u državnom parlamentu, a sada profesor na jednom privatnom sveučilištu u Brčkom.

Neformalna skupina građana zbog tog je slučaja u nedjelju organizirala prosvjedno okupljanje u Tuzli tražeći oštro kažnjavanje svih koji su bili uključeni u taj lanac maloljetničke prostitucije.