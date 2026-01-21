Obavijesti

KORUPCIJA

Uhićenja na jugu Hrvatske. Istražuje se bivša zastupnica?!

Piše Filip Sulimanec,
Uhićenja na jugu Hrvatske. Istražuje se bivša zastupnica?!
U središtu interesa istražitelja navodno je jedna bivša saborska zastupnica, odvjetnica iz Dubrovnika

Ured europskog javnog tužitelja u suradnji s policijom započeo je jutros novu akciju zbog sumnje u malverzacije sa sredstvima iz fondova Eurospke unije.

Kako Jutarnji list neslužbeno doznaje, u tijeku su pretresi i uhićenja na jugu Hrvatske. U središtu interesa istražitelja navodno je jedna bivša saborska zastupnica, odvjetnica iz Dubrovnika.

