KORUPCIJA
Uhićenja na jugu Hrvatske. Istražuje se bivša zastupnica?!
Ured europskog javnog tužitelja u suradnji s policijom započeo je jutros novu akciju zbog sumnje u malverzacije sa sredstvima iz fondova Eurospke unije.
Kako Jutarnji list neslužbeno doznaje, u tijeku su pretresi i uhićenja na jugu Hrvatske. U središtu interesa istražitelja navodno je jedna bivša saborska zastupnica, odvjetnica iz Dubrovnika.
