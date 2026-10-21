UHIĆENJA U SRBIJI 'Pala' grupa iz Novog Sada, planirali nerede na izborima. Stigli i specijalci

Specijalna antiteroristička jedinica i Više javno tužiteljstvo provode uhićenja kriminalne grupe na području Novog Sada zbog sumnje da su planirali nerede u nedjelju 25. listopada tijekom parlamentarnih izbora u Srbiji.

Riječ je, kako piše Blic.rs, o skupini od barem 80 muškaraca koji su trebali doći u nedjelju u Beograd kako bi pravili nerede na ulici.

Sumnja se da su trebali paliti automobile, napadati građane za koje misle da su 'ćaciji', pljačkati ih te bacati Molotovljeve koktele na motore. Uz to, navodno su planirali i sukob s policijom, pišu srpski mediji.

U tijeku su i pretresi objekata i prostorija koje su koristile ove osobe.