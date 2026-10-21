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UHIĆENJA U SRBIJI 'Pala' grupa iz Novog Sada, planirali nerede na izborima. Stigli i specijalci

Piše 24sata,
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UHIĆENJA U SRBIJI 'Pala' grupa iz Novog Sada, planirali nerede na izborima. Stigli i specijalci
Foto: MUP Republike Srbije
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U Srbiji su u nedjelju na rasporedu parlamentarni izbori, a samo nekoliko dana prije, već se događaju prvi incidenti...

Specijalna antiteroristička jedinica i Više javno tužiteljstvo provode uhićenja kriminalne grupe na području Novog Sada zbog sumnje da su planirali nerede u nedjelju 25. listopada tijekom parlamentarnih izbora u Srbiji.

Riječ je, kako piše Blic.rs, o skupini od barem 80 muškaraca koji su trebali doći u nedjelju u Beograd kako bi pravili nerede na ulici.

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Sumnja se da su trebali paliti automobile, napadati građane za koje misle da su 'ćaciji', pljačkati ih te bacati Molotovljeve koktele na motore. Uz to, navodno su planirali i sukob s policijom, pišu srpski mediji.

U tijeku su i pretresi objekata i prostorija koje su koristile ove osobe.

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