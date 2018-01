'Uhićenje ne bi riješilo ništa, radim na povratku u domovinu'

Bivši predsjednik katalonske vlade Carles Puigdemont, kojem povratkom u Španjolsku prijeti uhićenje, rekao je u utorak da radi na dolasku u Kataloniju gdje mu zagovornici nezavisnosti namjeravaju dati novi mandat.

"Radim kako bih bio ondje, kako bih počeo raspravu s ostalim zastupnicama našeg parlamenta, kako bih počeo dijalog sa španjolskim vlastima“, rekao je Puigdemont u obraćanju medijima iz Kopenhagena gdje se u utorak susreo s danskim zastupnicima.

Puigdemont, optužen u Španjolskoj za pobunu protiv države, jedini je kandidat za mjesto predsjednika vlade nakon što su stranke za nezavisnost Katalonije osvojile prošli mjesec 70 od 135 mjesta u tamošnjem parlamentu. Parlamentarna rasprava u Barceloni mogla bi biti 31. siječnja.

Španjolski ministar unutarnjih poslova poručio je kako policija pažljivo kontrolira granične prijelaze kako on ne bi tajno ušao u pokrajinu sa 7,5 milijuna stanovnika. Jedini način da bude izglasan i imenovan novim predsjednikom Katalonije jest da se pojavi fizički na raspravi, tvrdi španjolska vlada dok su ga zagovornici nezavisnosti spremni izabrati na daljinu.

„Kada bih sada ušao u katalonski parlament bio bih uhićen, a to ne bi pomoglo rješenju problema“, napomenuo je 55-godišnji Puigdemont. „Istog časa bih se vratio kada bi se poštivali rezultati izbora te kada ne bi bilo straha i prijetnji“, dodao je.

Puigdemont je vodio katalonsku vladu od kraja 2015. godine do 29. listopada kada je otišao u Belgiju. Dva dana ranije je u katalonskom parlamentu izglasano proglašenje nezavisne republike Katalonije nakon čega je španjolska vlada otpustila katalonsku regionalnu vladu, preuzela direktno upravljanje te raspisala prijevremene izbore. Na tim izborima održanima 21. prosinca stranke za nezavisnost su opet osvojile više od polovice mjesta u parlamentu.

Puigdemont je optužen za pobunu, neposluh i korištenje javnog novca za organiziranje referenduma o nezavisnosti premda ga je bio zabranio Ustavni sud. U ponedjeljak je prvi put napustio Belgiju pa u Danskoj na sveučilištu sudjelovao na raspravi o Kataloniji čime je nastavio internacionalizirati sukob sa središnjom vladom u Madridu. Španjolski istražni sudac odbio je zatražiti njegovo izručenje od Danske no ukoliko stupi na španjolsko tlo bit će uhićen.