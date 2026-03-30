TRGOVINA LJUDIMA

Uhićeno troje policajca u BiH: Sumnjiče ih za organizaciju maloljetničke prostitucije...

Piše HINA,
Uhićeno troje policajca u BiH: Sumnjiče ih za organizaciju maloljetničke prostitucije...
Livno: Policija Bosne i Hercegovine | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Četiri osobe, uključujući trojicu policajaca, osumnjičene su za trgovinu ljudima i seksualno iskorištavanje maloljetnica.

Četiri osobe među kojima su trojica policajaca uhićene su u ponedjeljak u sklopu istrage koju tužiteljstvo Tuzlanske županije u BiH vodi zbog organiziranja lanca maloljetničke prostitucije, potvrđeno je iz županijskog Ministarstva unutarnjih poslova. Kako je navedeno u priopćenju dvojica uhićenih djelatni su policijski službenici u policijskoj postaji u mjestu Kalesija a jedan je zaposlen u postaji u Živinicama. Privedeni su zbog sumnje da su počinili kazneno djelo trgovine ljudima a ravnatelj Uprave policije županijskog MUP-a odmah je donio rješenje o suspenziji uhićenih policajaca do okončanja kaznenog ili stegovnog postupka.

Ova su uhićenja nastavak akcije provedene 2025. godine kada je osam osoba uhićeno pod sumnjom da su sudjelovali u podvođenju maloljetnica radi prostitucije na širem području Tuzlanske županije.

Muškarcu iz BiH na granici u Staroj Gradiški pronašli 11 komada zračnog oružja

Činili su organiziranu kriminalnu skupinu na čijem je čelu bio Besim Kopić 

Od travnja 2024. do kraja srpnja 2025. godine vrbovali su, navodili i prevozili na različite lokacije na području Kalesije, Živinica i Srebrenika te drugim osobama predavali i skrivali dvije petnaestogodišnje djevojčice radi prostitucije i drugih oblika seksualnog iskorištavanja.

NEVJEROJATNE SCENE U BIH Prodavačica srušila lopova koji je ušao s automatskom puškom

Dio novca od seksualnih odnosa koje su djevojčice bile prisiljene imati s drugim osobama uzimao je prvoosumnjičeni Kopić.

Na sudskom ročištu ranije ovog mjeseca sva osmorica su se izjasnila kako se ne osjećaju krivim po navodima iz podignute optužnice.

Početak suđenja još nije zakazan.

Komentari 0
