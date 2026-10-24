Uhićenom tajniku Torcide prijeti i do pet godina zatvora: Na Fejsu pozivali na linč novinara

Glavni tajnik Torcide Ivan Rinčić (29) uhićen je zbog objave fotografija jedanaestero novinara i jednog političkog analitičara koji su pratili zbivanja uoči i nakon utakmice Hajduka i Ajaxa. Policija je bez objave identiteta objavila da je protiv njega provedeno kriminalističko istraživanje zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje, a nakon njegova dovršetka osumnjičenik je predan pritvorskom nadzorniku. Protiv njega je podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu. Također, priveden je i muškarac iz Dugog Sela zbog prijetnji novinarkama. Prijeti im kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

- Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičenik 18. listopada 2026., s ciljem zastrašivanja i uznemiravanja jedanaestero novinara i jednog političkog analitičara u svezi obavljanja njihovog posla, na društvenoj mreži postavio kolaž njihovih fotografija te objavio tekst čiji sadržaj predstavlja izravnu prijetnju prema oštećenima - objavila je policija.

Podsjetimo, na društvenim mrežama fotografije su objavljene pod naslovom '12 jahača hrvatske apokalipse', uz optužbe o povezanosti s radom srpske obavještajne službe BIA. Nakon toga pojavile su se i druge prijeteće poruke, među njima i fotografija transparenta na kojem su medijske kuće prikazane obješene na stablu. Na prijetnje je reagirala i mreža SafeJournalists, koja ih je osudila te zatražila reakciju nadležnih institucija, upozoravajući na ozbiljno zastrašivanje novinara zbog njihova profesionalnog rada.

Inače, Rinčić je funkciju glavnog tajnika Torcide preuzeo 2023. godine, kada je izabran s predsjednikom Antom Stipetićem Rabom. Stipetić se ranije predao policiji zbog sudjelovanja u korteu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.

Iste godine Rinčić je izabran i u Upravni odbor udruge Naš Hajduk, s članom Predsjedništva Torcide Lucasom Marinom Tomasom. Na tim su pozicijama zamijenili Antu Bakalića i Daniela Grbića. Rinčić je tako više od dvije godine istodobno obnašao dužnost glavnog tajnika Torcide i bio član Upravnog odbora Našeg Hajduka. U lipnju 2025. na redovnoj izbornoj Skupštini dobio je jednoglasnu razrješnicu, s predsjednikom Dinom Markovićem, tajnikom Tomislavom Milardovićem te članovima Upravnog odbora Lucasom Marinom Tomasom i Miranom Sušcem.

Također, njegovo ime u javnosti se spominjalo i početkom ove godine, kada je 14 pripadnika Torcide uhićeno u Tuzli nakon masovne tučnjave s navijačima Crvene Zvezde u blizini tamošnje zračne luke. Prema pisanju portala u BiH, Rinčić je u vrijeme incidenta boravio u toj zemlji. Navodno je ušao preko graničnog prijelaza Kamensko 23. siječnja u 19.35 sati, a sljedećeg dana evidentiran je u Bugojnu te u blizini Tuzlanskog aerodroma u 21.16 sati. Napad na navijače Crvene Zvezde dogodio se u 21.55 sati. Rinčić, međutim, nije bio među osobama koje su u tom slučaju privedene, saslušane ili završile u pritvoru. Također, nije bio među članovima Torcide koje je policija prijavila zbog sudjelovanja u korteu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.

Zanimljivo je pritom da se među registriranim djelatnostima Kluba navijača Torcide navode i 'proaktivan i multidisciplinaran pristup prevenciji nasilja prije, za vrijeme i nakon održavanja sportskog natjecanja' te 'poticanje domoljublja i promicanje ugleda Republike Hrvatske u svijetu'. U sklopu slučaja vezanog uz sramotni korteo ranije je uhićen i Luka Buzdovačić, zvani Sken, u Livnu. On je prije nekoliko godina osuđen kao član bande Deana Majstorovića, zvanog Điđi. Uhićen je i Ivan Karan i to kako su mediji objavili u Švicarskoj.

Nakon Karanova uhićenja oglasio se njegov otac, koji za InfoVodice tvrdi da njegov sin nije bježao od policije te da su nadležni znali gdje se nalazi. Prema njegovim riječima, policija je početkom tjedna došla u obiteljsku kuću u Vodicama, gdje su službenici doznali da Ivan radi u Njemačkoj, a poslovno boravi u Švicarskoj. Otac navodi da je sin nakon toga kontaktirao policiju i najavio povratak u Hrvatsku u ponedjeljak, 26. listopada, nakon čega se namjeravao odmah javiti u policijsku postaju.

- Da je policija zatražila da se odmah vrati, Ivan bi se odazvao, neovisno o poslovnim obvezama - poručio je njegov otac. Dodao je da je policija u četvrtak ponovno došla u kuću u Vodicama, ovaj put s nalogom za pretres, ali da pritom nije pronađeno ništa što bi njegova sina povezalo sa sumnjom. Karan je uhićen dan poslije, na radnom mjestu u Švicarskoj, pred brojnim gostima, što njegov otac smatra nepotrebnim postupanjem s obzirom na najavljeni povratak.

Splitsko-dalmatinska policija ranije je objavila fotografije još četvorice muškaraca koje traži zbog sumnje da su sudjelovali u incidentu. Inače, zbog sumnje u javno poticanje na nasilje i mržnju povezano s tim događajem kazneno su prijavljene 23 osobe, a policija je nastavila potragu za osumnjičenicima.