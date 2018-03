Uhitili četiri mladića: Pretukli djelatnika (48) u KB Dubrava

Policija je uhitila četvoricu koji su u nedjelju napali muškarca (48) u bolnici u zagrebačkoj Dubravi. Muškarac (48) je radio u bolnici na hitnom prijemu kada su ga napali mladići stari 25, 26, 21 i 23 godine.

- Nad 25-godišnjakom, 26-godišnjakom, 21-godišnjakom i 23-godišnjakom provodi se kriminalističko istraživanje radi sumnje u počinjenje kaznenog djela nanošenja teških tjelesnih ozljeda i kaznenog djela sudjelovanja u tučnjavi, nakon kojeg će osumnjičeni biti predani pritvorskom nadzorniku, a nadležnom državnom odvjetništvu podnijet će se kaznene prijave - objavila je policija.

Napadnuti muškarac je teško ozlijeđen. U bolnici je i oporavlja se.

Nisu htjeli čekati red i brutalno ga pretukli

Podsjetimo, navodno je djelatnik zamolio mladiće da se smire, jer bolnica ne prima prema redu dolaska već prema hitnosti.

- Strpite se još malo - kazao je djelatnik na prijemu KB Dubrava u Zagrebu trojici nezadovoljnih mladića. Bili su s još jednim mladićem kojemu je trebala liječnička pomoć i nije im se svidjela pomisao da moraju još čekati. Prvo su počeli verbalno vrijeđati djelatnika bolnice, nakon čega je jedan od njih jako udario šakom o pult.

- Kolega im je nanovo objasnio da je nemoćan i da ih ljubazno moli da sjednu i čekaju svoj red, ali tada je krenuo fizički obračun. Njih trojica krenuli su na jadnog čovjeka i nekontrolirano i agresivno ga počeli udarati šakama i nogama - ispričao je za Vijesti.hr liječnik iz KB Dubrava.

Teške ozljede glave: Morali su ga hitno operirati

Djelatnika su istog dana hitno operirali.

- Administrativni djelatnik Kliničke bolnice Dubrava operiran je i u dobrom je stanju - izjavio je u nedjelju navečer ravnatelj bolnice Srećko Marušić.

- Očekujemo da će potpuno fizički ozdraviti, a kakve će psihičke posljedice imati, prerano je govoriti - kazao je Marušić i precizirao da je djelatnik u napadu zadobio teške tjelesne ozljede glave. Narednih sedam-osam dana će izići iz bolnice i nastaviti liječenje kod kuće do oporavka, kazao je Marušić.

Zamoljen da komentira sigurnost medicinskog osoblja na radnom mjestu, Marušić je kazao da se "u konačnici sve svodi na moral i na mentalno zdravlje pacijenata, a ono je rezultat socijalnog i duhovnog okružja u kojem živimo."

- Veliki broj pacijenata prolazi kroz bolnicu; to su deseci i stotine tisuća ljudi. Nije čudno da se ponekad dogodi incident i verbalni nasrtaj, ali moram priznati da incident s težim tjelesnim posljedicama nismo do sada imali - zaključio je ravnatelj Kliničke bolnice Dubrava Srećko Marušić.

Kujundžić: Ovo je strašno

- Ovo je strašno što se dogodilo. Ja sam dobio obavijest o tome danas oko pola 13. On je operiran i oporavlja se - potvrdio nam je u nedjelju ministar zdravstva Milan Kujundžić.

Neslužbeno doznajemo da je riječ o čovjeku kojega kolege znaju kao mirnu i vrlo strpljivu osobu, a mladići koji su ga napali navodno nisu čekali dulje od pet minuta.

Kujundžić kaže kako smo svjedoci nesretnog trenda u kojemu su napadi na medicinsko osoblje sve učestaliji i brutalniji.

- Vjerujem da će i ovaj nemili događaj ubrzati razmišljanje o tome kako unaprijediti zaštitu djelatnika u zdravstvu - kazao je Kujundžić.

Sindikat: Zgroženi smo ovim napadom

Iz Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske (SSZSSH) zgroženi su najnovijim napadom u bolnici.

- Zgroženi smo ovakvim činom korisnika usluga na djelatnike u zdravstvu. Nadam se da će odgovornima konačno doći iz pete u glavu, kad moram tako reći, da neke stvari treba hitno mijenjati. Mi smo još 2013. godine, kad se pregovaralo o kolektivnom ugovoru, zatražili da se napadi na djelatnike u zdravstvu, bez obzira jesu li zdravstvene struke, kvalificiraju kao napad na službenu osobu - kazao nam je predsjednik SSZSSH Stjepan Topolnjak.

Napadi na liječnike sve češći

Kaže da su im u Ministarstvu zdravstva u dva navrata odgovorili da su to pokušali to dogovoriti, no oba puta ih je odbilo Ministarstvo pravosuđa.

- Kad bi takav napad bio okvalificiran kao napad na službenu osobu možda bi se netko ipak malo zamislio. Pa ljudi svakodnevno čekaju na šalterima u banci, u policiji pa nikome ne pada napamet izbacivati frustraciju na njihove djelatnike - ogorčen je Topolnjak.

Prije manje od mjesec dana u Klinici za ORL Kliničkog bolničkog centra Osijek muškarac je napao liječnicu, medicinsku sestru te nekoliko drugih članova bolničkog osoblja. Prema istraživanju iz 2016. čak 93 posto, od ukupno 1624 liječnika i 100 anketiranih ravnatelja zdravstvenih ustanova, doživjelo je verbalni ili fizički napad, a u 22 posto zdravstvenih ustanova zabilježeni su i fizički napadi na liječnike.