Uhitili čovjeka koji je pucao ispred Narodne skupštine u Beogradu, ranio muškarca

Beogradska policija uhitila je u srijedu ispred Doma Narodne skupštine muškarca, zbog sumnje da je iz vatrenog oružja ranio drugog muškarca, prenijela je agencija Tanjug.

Ranjena osoba prebačena je u bolnicu.

Nakon toga izbio je požar u jednom od šatora na platou ispred skupštine u kojima od ožujka borave pristaše vlasti.

Vatrogasci gase požar, a oko improviziranog šatorskog naselja raspoređena je i policija, prenijela je agencija Beta.