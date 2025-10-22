Nakon toga izbio je požar u jednom od šatora na platou ispred skupštine u kojima od ožujka borave pristaše vlasti
BUKNUO I POŽAR
Uhitili čovjeka koji je pucao ispred Narodne skupštine u Beogradu, ranio muškarca
Čitanje članka: < 1 min
Beogradska policija uhitila je u srijedu ispred Doma Narodne skupštine muškarca, zbog sumnje da je iz vatrenog oružja ranio drugog muškarca, prenijela je agencija Tanjug.
Ranjena osoba prebačena je u bolnicu.
Nakon toga izbio je požar u jednom od šatora na platou ispred skupštine u kojima od ožujka borave pristaše vlasti.
Vatrogasci gase požar, a oko improviziranog šatorskog naselja raspoređena je i policija, prenijela je agencija Beta.
