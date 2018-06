Uhitili dva radnika: Seksualno su zlostavljali dvije djevojčice

U zatvor u Rijeci u ponedjeljak su dovedena dvojica mlađih muškaraca iz Doboja u BiH kojima je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog sumnji da su seksualno iskoristili i bludničili s dvije 14-godišnje djevojčice. Sve se odigralo na otoku Cresu gdje su 26-godišnjak i 37-godišnjak radili.

Prema pisanju Novog lista, na jednoj plaži su upoznali djevojčice, od kojih jedna još nije niti bila napunila 14 godina, te ih tijekom intimnog druženja, naveli na bludne radnje. Starijeg sumnjivca se tereti da je druženje s djevojčicom iskoristio za seksualni odnos, a mlađeg da je drugu naveo da se ljube i dodiruju. Navodno su ih iskoristili u napuštenoj kamp kućici.

Slučajeve nisu prijavile same djevojčice, već treća osoba. Sudac istrage, nakon utvrđivanja osnovane sumnje za nedjela koja im se stavljaju na teret, obojici je zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke, odredio istražni zatvor. Muškarci do sad nisu bili osuđivani, no ako im se dokaže krivnja, 37-godišnjaku prijeti do deset, a 26-godišnjaku do pet godina zatvora.