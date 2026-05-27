Obojica osumnjičenih su pronađena, a nad njima je provedena istraga te su protiv njih podnesene kaznene prijave redovnim putem
UKRALI MU NOVAC
Uhitili dvojicu tinejdžera, napali su i opljačkali dječaka u Trogiru
Trogirska policija je u utorak dovršila istragu nad maloljetnikom i mlađim punoljetnikom (17 i 19), a utvrdili su da su 14. svibnja na području Trogira oko 14 sati fizički napali maloljetnika i ukrali mu novac, priopćila je splitsko-dalmatinska policija.
- O navedenom događaju Policijska uprava splitsko-dalmatinska već je izvijestila javnost u objavi Trogir: Napali ga i ukrali mu novac, u tijeku je istraživanje. Operativnim radom policijskih službenika obojica osumnjičenih su pronađena, nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje te su protiv njih podnesene kaznene prijave redovnim pute - piše u priopćenju.
