Uhitili mladića (23) iz Splita. Hakirao Agenciju za znanost, ukrao im čak 13 GB podataka

Krim policajci u suradnji s više odjela uhitili su mladića (23) zbog počinjenja kaznenog djela Neovlašteni pristup iz čl. 266. Kaznenog zakona. Naime, istragu su započeli nakon zaprimljene kaznene prijave Agencije za znanost i visoko obrazovanje da je nepoznati počinitelj „hakirao“ web stranicu odnosno ostvario neovlašteni pristup nejavnim bazama podataka u vremenskom razdoblju od 18. kolovoza prošle godine do početka srpnja, a koje se nalaze na web stranici Agencije te da je neovlašteni pristup izvršen SQLI metodom.



Inače, SQLI napad je vrsta kibernetičkog napada u kojem napadač ubacuje zlonamjerni SQL kod u web stranicu, a taj kod web stranica šalje bazi podataka, što je dovelo do toga da je napadač imao neovlašteni pristup podacima, mogao je modificirati podatke i potpuno preuzimati podatke što je i učinio te neovlašteno preuzeo 13 GB „nejavnih podataka“, navode iz policije.



Nakon zaprimanja kaznene prijave policijski službenici Sektora-kriminalističke policije, Kriminalističko-obavještajne službe, Odjela kibernetičke sigurnosti PU zagrebačke su detaljnom analizom svih prikupljenih podataka kao i video zapisa koje je nepoznati počinitelj putem društvene mreže poslao Agenciji za znanost i visoko obrazovanje utvrdili identitet osobe, prikupili digitalne dokaze te iste proslijedili policijskim službenicima za kibernetičku sigurnost Sektora kriminalističke policije, Kriminalističko obavještajne službe PU splitsko dalmatinske obzirom da 23-godišnjak imao prebivalište na području Splita.



Uhitili su ga na području Policijske uprave brodsko-posavske i prepratili u službene prostorije gdje su proveli istragu. Utvrdili su postojanje osnovane sumnje da je 23-godišnjak u vremenskom razdoblju od 18. kolovoza 2023. godine do 1. srpnja 2024. godine spajajući se na Internet putem osobnog računala i preko mobilnog telefona uporabom naprijed opisanih računalnih programa neovlašteno pristupao računalnim sustavima i vršio preuzimanja nejavnih podataka, odnosno baza podataka oštećene Agencije, a koji podaci su bili pohranjeni na njihovim službenim web stranicama.

U sklopu ovog istraživanja koje su proveli policijski službenici Kriminalističko-obavještajne službe temeljem naloga Županijskog suda u Splitu obavljena je pretraga doma i drugih prostorija koje koristi u Splitu gdje su pronađeni i oduzeti elektronički uređaji uz pomoć kojih je osumnjičeni počinio kazneno djelo.



Po dovršetku kriminalističkog istraživanja policijski službenici za kibernetičku sigurnost Sektora-kriminalističke policije, Kriminalističko-obavještajne službe PU splitsko -dalmatinske predali su osumnjičenog pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu za kazneno djelo Neovlašteni pristup, nakon čega mu je određen istražni zatvor.