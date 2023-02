Uhitili mladića (28). Krao je i prijetio po Zagrebu, policija još traži njegovog partnera (44)

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakom i 44-godišnjakom zbog sumnje da su su počinili više kaznenih dijela krađe te da je 28-godišnjak sam počinio kazneno djelo „Prijetnja“, zatim četiri kaznena djela „Teška krađa“ na drzak način od kojih je jedno ostalo u pokušaju, jedno kazneno djelo „Razbojništvo“, jedno kazneno djelo „Razbojnička krađa“ i „Teška tjelesna ozljeda“.

Dvojica osumnjičenih muškaraca su zajedno i u prethodnom dogovoru, a prema unaprijed stvorenoj namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi, u prosincu 2022. godine oko 16.40 sati osobnim automobilom marke Opel Astra zagrebačkih registarskih oznaka došli na parkiralište trgovine u Ulici grada Gospića te su ušli u trgovinu i s polica otuđili čekić, bušilicu, udarni čekić, kutnu brusilicu, božićni ukras, zaštitne rukavice, zaštitnu plahtu za madrac, nekoliko navlaka za stolice i zaštitnu mrežu.



Sumnja se da je 28-godišnjak u listopadu 2022. godine na području Peščenice uputio prijetnje bivšoj članici obitelji koje su kod nje izazvale osjećaj straha i uznemirenosti, kao i bojazan za njezin život i život članova njezine obitelji.



Također se sumnja da je u listopadu 2022. godine oko 16.20 sati, prema unaprijed stvorenoj namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi, u Ulici Ravnice uočio 74-godišnju pješakinju te se biciklom kretao za njom da bi joj u jednom trenutku pristupio, skrenuo pozornost na sebe i potom istrgnuo lančić te se dao u bijeg. Sumnja se i da je krajem siječnja 2023. godine oko 14.50 sati je u Ulici Divka Budaka, također s namjerom pribavljanja protupravne imovinske koristi, uočio 76-godišnjakinju kojoj je ispred stambene zgrade pristupio, skrenuo pozornost na sebe te istrgnuo naušnice koje je oštećena nosila i pobjegao.

S istom namjerom je, sumnja se, početkom veljače 2023. godine oko 20.20 sati u Makančevoj ulici, vozeći se biciklom slijedio 77-godišnjakinju do stambene zgrade da bi na prvom katu prišao do nje i istrgnuo naušnice s uha, nakon čeha je pobjegao.



U drugoj polovici siječnja 2023. godine je u Petrovoj ulici ispred zdravstvene ustanove došao do 52-godišnjakinje kojoj se obratio i u jednom trenutku uporabom tjelesne snage pokušao istrgnuti lančić, međutim, oštećena mu se usprotivila, a zbog čega je osumnjičeni odustao od svoje namjere i udaljio se. Osumnjičeni muškarac je, sumnja se, u drugoj polovici veljače 2023. godine oko 17 sati u Šubićevoj ulici, prema unaprijed stvorenoj namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi, po ulici hodao za 49-godišnjakinjom i potom za njom ušao u stambenu zgradu gdje joj se prvo obratio, a zatim uporabio tjelesnu snagu i nakon toga joj iz uha istrgnuo naušnice.



Isto se tako sumnja da je početkom siječnja 2023. godine oko 16 sati u Ivanićgradskoj ulici, s ciljem protupravnog pribavljanja tuđe pokretne stvari, došao do 79-godišnjakinje i uhvatio lančić koji je nosila. Tada mu se oštećena osoba pokušala usprotiviti te je došlo do naguravanja uslijed čega je 79-godišnjakinja pala na tlo dok je 28-godišnjak pobjegao s mjesta događaja. Liječnička pomoć je 79-godišnjakinji pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 28-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, posebno izvješće dostavljeno je nadležnom državnom odvjetništvu dok policijski službenici intenzivno tragaju za 44-godišnjakom koji je trenutno nedostupan.



Materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 3421 eura.



