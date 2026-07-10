Uhitili muškarca osumnjičenog za ubojstvo bivše britanske ministrice: Ubio je u stanu

Britanska je policija u petak priopćila da je uhitila 26-godišnjeg muškarca pod sumnjom za ubojstvo Ann Widdecombe, bivše konzervativne ministrice koja je kasnije postala glasnogovornica stranke Reform UK.

Policija okruga Devon i Cornwall priopćila je kako je 78-godišnja Widdecombe pronađena mrtva u svom domu na području Dartmoora u Devonu u četvrtak ujutro.

Matt Longman iz policije okruga Devon i Cornwall izjavio je kako je osumnjičeni u pritvoru te da se incident "ne tretira kao terorizam" niti se smatra politički motiviranim.

Premijer Keir Starmer izjavio je kako je istraga ubojstva "šokantna vijest", dok je čelnica Konzervativne stranke Kemi Badenoch rekla da je "zapanjena tim užasnim događajem".

Widdecombe, bivša konzervativna ministrica koja je kasnije postala glasnogovornica stranke Reform UK, bila je zastupnica u parlamentu za izbornu jedinicu Maidstone u Kentu pune 23 godine.

Kao gorljiva pobornica Brexita, napustila je Torijevce 2019. kako bi se pridružila stranci Nigela Faragea, pod čijom je zastavom izabrana za zastupnicu u Europskom parlamentu, prije nego što je postala glasnogovornica Reform UK-a.

"Ann Widdecombe odigrala je ključnu ulogu u ostvarenju Brexita i svima će nam nedostajati", izjavio je jedan od vodećih zagovornika Brexita, Nigel Farage.

Bivša zastupnica stekla je i simpatije javnosti sudjelovanjem u BBC-jevoj emisiji "Strictly Come Dancing", britanskoj inačici emisije "Plesa sa zvijezdama", 2010. godine. Zahvaljujući glasovima gledatelja, koji su cijenili njezinu samoironiju, uspjela je stići do četvrtfinala