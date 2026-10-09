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Uhitili muškarca zbog velikog požara kod Metkovića: Zapalio je trsku zbog lova na ptice?!

Piše HINA,
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Uhitili muškarca zbog velikog požara kod Metkovića: Zapalio je trsku zbog lova na ptice?!
Foto: Zvonimir Barisin
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Vatra se tijekom nekoliko dana aktivirala više puta, a pod nadzor je u potpunosti stavljena tek u petak ujutro

Protiv 55-godišnjaka osumnjičenog da je namjerno izazvao požar u ornitološkom rezervatu Pod Gredom kod Metkovića, koji je zahvatio područje od 100 hektara, podnesena je kaznena prijava, a osumnjičeni je predan u pritvor, izvijestila je Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska.

Policija sumnja da je 55-godišnjak 3. listopada u zaštićenom području namjerno zapalio vatru na površini obrasloj trskom kako bi očistio teren i stvorio tzv. "planu" za lov na ptice.

Prema policijskim podacima, vatra se zbog vjetra proširila na okolno područje, uništila i oštetila staništa, vegetaciju i druge prirodne vrijednosti zaštićenog područja te ugrozila život i tijelo ljudi i imovinu većeg opsega.

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Foto: Zvonimir Barisin

POGLEDAJTE GALERIJU POŽARA U METKOVIĆU

Požar je zahvatio ukupno 100 hektara, pri čemu su uništeni i oštećeni maslinici, poljoprivredne površine i nasadi u vlasništvu više osoba. Procjena materijalne štete i dalje je u tijeku.

Vatra se tijekom nekoliko dana aktivirala više puta, a pod nadzor je u potpunosti stavljena tek u petak ujutro. U gašenju je sudjelovalo oko 100 vatrogasaca iz više postrojbi s nekoliko desetaka vatrogasnih vozila i više kanadera. U jednom je trenutku požar ugrozio i obiteljske kuće.

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Zbog sumnje da je počinio kaznena djela uništavanja zaštićenih dijelova prirode, uništavanja staništa te dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, 55-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske postaje Metković.

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