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NESREĆA U SUBOTU NAVEČER

Uhitili pijanu policajku u Zagrebu: Autom se zabila u bager, čeka je 'masna' kazna

Piše Iva Tomas,
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Uhitili pijanu policajku u Zagrebu: Autom se zabila u bager, čeka je 'masna' kazna
Foto: PU zagrebačka
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U nesreći je nastala materijalna šteta, a policija je na mjestu događaja obavila očevid. Vozačica je uhićena, a nakon otrježnjenja je sljedećeg dana dovedena na Općinski prekršajni sud u Zagrebu

Policijska službenica PU zagrebačke, koja je bila izvan službe, pod utjecajem alkohola je u subotu navečer vozila Ulicom grada Vukovara. Nije prilagodila brzinu radovima na cesti pa je prvo udarila u privremenu prometnu signalizaciju, a potom i u bager. Prometna nesreća dogodila se u subotu oko 20.25 sati na Ulici grada Vukovara u Zagrebu, piše PU zagrebačka.

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Policajka je privatnim automobilom zagrebačkih tablica  vozila prema zapadu. Istočnije od raskrižja s Ulicom Florijana Andrašeca, gdje su zbog radova na cesti bili postavljeni prometni znakovi i druga signalizacija, nije prilagodila brzinu uvjetima na cesti. Zbog toga se nije pravodobno zaustavila te je naletjela na privremeno postavljenu prometnu signalizaciju, a potom i na dio radnog stroja, odnosno bagera, koji je bio parkiran na dijelu kolnika na kojem su se izvodili radovi.

U nesreći je nastala materijalna šteta, a policija je na mjestu događaja obavila očevid. Vozačica je uhićena, a nakon otrježnjenja je sljedećeg dana dovedena na Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

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Sud ju je proglasio krivom za prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Izrečena joj je novčana kazna od 1710 eura, kao i zabrana upravljanja vozilima B kategorije na dva mjeseca. Protiv nje će biti podnesen zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti.

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