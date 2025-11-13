Uhitili policajca u BiH: Pretukao je i teško ozlijedio suprugu?

Na području Sarajeva večeras je uhićen policajac iz policijske uprave Kantona Sarajevo zbog sumnje u nasilje u obitelji, prenosi Klix.ba. Kako neslužbeno doznaju, riječ je o teškim ozljedama. Policajac je pripadnik prometne policije.

S obzirom na to da je riječ o nasilju u obitelji, policija neće dati druge informacije o slučaju.