PROMETNI POLICAJAC
Uhitili policajca u BiH: Pretukao je i teško ozlijedio suprugu?
Na području Sarajeva večeras je uhićen policajac iz policijske uprave Kantona Sarajevo zbog sumnje u nasilje u obitelji, prenosi Klix.ba. Kako neslužbeno doznaju, riječ je o teškim ozljedama. Policajac je pripadnik prometne policije.
S obzirom na to da je riječ o nasilju u obitelji, policija neće dati druge informacije o slučaju.
