Obavijesti

News

Komentari 10
GNJUSNO

Uhitili Rusa i Švicarca u Istri, mobitelima snimali golu djecu

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Uhitili Rusa i Švicarca u Istri, mobitelima snimali golu djecu
Foto: PU zadarska
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Švicarca su u jednom turističkom objektu zatekli kako mobitelom snima djecu, a kad je pokušao pobjeći je pao i ozlijedio se. Dan kasnije, u petak, zaštitari su uočili Rusa kako mobitelom snima golu djecu

Istarska policija dovršila je istragu nad 58-godišnjim švicarskim državljaninom i 30-godišnjim ruskim državljaninom te je utvrdila sumnju da su počinili kazneno djelo Iskorištavanje djece za pornografiju. U četvrtak oko 21,10 sati gosti u jednom turističkom objektu na području Istre zatekli su Švicarca kako mobitelom kriomice snima nagu djecu, a koji je u pokušaju bijega pao i lakše se ozlijedio.

Policijski službenici uhitili su muškarca i proveli kriminalističko istraživanje te su kod njega pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je 7. kolovoza u večernjim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.
 
Idućeg dana, 7. kolovoza oko 18 sati djelatnik zaštitarske tvrtke jednog turističkog objekta na području Istre zatekao je 30-godišnjeg ruskog državljanina kako mobitelom kod bazena  snima nagu djecu te ga je zadržao do dolaska policije.
 
Policijski službenici proveli kriminalističko istraživanje te su kod muškarca pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja.
 
Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je 8. kolovoza u večernjim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske. 
 
Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja, javlja policija.
 
Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
VIDEO Žena koju sumnjiče za teško ubojstvo ide u istražni zatvor. Prijeti joj 40 godina!
PIJANA IZBOLA PARTNERA

VIDEO Žena koju sumnjiče za teško ubojstvo ide u istražni zatvor. Prijeti joj 40 godina!

Policija je objavila kako su utvrdili da je žena (36) nožem ubola partnera (71) koji je na mjestu preminuo. Imala je 2,03 promila. U nedjelju su je ispitali i poslali u istražni zatvor
Svi biznisi Slavena Bilića: Evo koliko zarađuje s nekretninama
TRENER I PODUZETNIK

Svi biznisi Slavena Bilića: Evo koliko zarađuje s nekretninama

Od 2021. suvlasnik je tvrtke F&amp;D RE Makarska, sa Sanjinom Ugarkovićem, Dariom Bošnjakom i Dobrislavom Hrkaćem. Tvrtka je registrirana za poslovanje nekretninama, a od osnutka nema zaposlenih
Širi se snimka na kojoj policajac s broda baca psa u more! Evo što kažu: 'Samo smo ga pustili'
DRAMA NA PAŠMANU

Širi se snimka na kojoj policajac s broda baca psa u more! Evo što kažu: 'Samo smo ga pustili'

Policajci su postupali zbog jedrilice koja je ometala kupače. Na njoj su zatekli psa i muškarca za kojim se od ranije trage. Muškarac je pružao otpor te su ga uhitili, a psa je preuzeo komunalni redar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026