Uhitili Rusa i Švicarca u Istri, mobitelima snimali golu djecu

Istarska policija dovršila je istragu nad 58-godišnjim švicarskim državljaninom i 30-godišnjim ruskim državljaninom te je utvrdila sumnju da su počinili kazneno djelo Iskorištavanje djece za pornografiju. U četvrtak oko 21,10 sati gosti u jednom turističkom objektu na području Istre zatekli su Švicarca kako mobitelom kriomice snima nagu djecu, a koji je u pokušaju bijega pao i lakše se ozlijedio.

Policijski službenici uhitili su muškarca i proveli kriminalističko istraživanje te su kod njega pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je 7. kolovoza u večernjim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.



Idućeg dana, 7. kolovoza oko 18 sati djelatnik zaštitarske tvrtke jednog turističkog objekta na području Istre zatekao je 30-godišnjeg ruskog državljanina kako mobitelom kod bazena snima nagu djecu te ga je zadržao do dolaska policije.



Policijski službenici proveli kriminalističko istraživanje te su kod muškarca pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja.



Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je 8. kolovoza u večernjim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.



Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja, javlja policija.



Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192.

