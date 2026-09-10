Obavijesti

News

Komentari 0
KRVAVI OBRAČUN

Uhitili sedam muškaraca u Londonu nakon što su izboli četvoricu. Jedan je kritično

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Uhitili sedam muškaraca u Londonu nakon što su izboli četvoricu. Jedan je kritično
Foto: Profimedia
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Trojica su prevezena u bolnicu s ozljedama koje nisu opasne po život, dok je jedan i dalje u kritičnom stanju, priopćila je policija.

Sedam muškaraca uhićeno je nakon što su četverica muškaraca izbodena nožem u prometnoj ulici u jugoistočnom Londonu, pri čemu je jedan od njih u kritičnom stanju, priopćila je policija.

Policija je reagirala na prepirku na Bromley High Streetu oko 14:15 sati, priopćila je metropolitanska policija, nakon čega su forenzičari uočeni unutar i ispred restorana brze prehrane KFC. Na tlu su se mogle vidjeti oznake dokaza.

Na mjesto su stigli i hitna pomoć i helikopter, nakon što su pronađena četvorica muškaraca s ubodnim ranama.

Trojica su prevezena u bolnicu s ozljedama koje nisu opasne po život, dok je jedan i dalje u kritičnom stanju, priopćila je policija. 

Glasnogovornik metropolitanske policije rekao je da se "policijske istrage nastavljaju, a vjeruje se da ne postoji šira prijetnja javnosti".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Opasni spojevi cure u Gospiću i Benkovcu: 'U izvorišu Biba su pronašli povećan dio antimona'
LIJEPA NAŠA ZATROVANA

Opasni spojevi cure u Gospiću i Benkovcu: 'U izvorišu Biba su pronašli povećan dio antimona'

Uskok je objavio da su Šinceki i ekipa i u Benkovcu zakapali otpad na zemljištu zlatara Dodića. Mikroplastika i PFAS pronađeni su u zemlji
VIDEO Ovo je muškarac (46) koji je u Slatini ubio svoju ženu. Ona ga je prije toga prijavila?
ODVELI GA U ZATVOR

VIDEO Ovo je muškarac (46) koji je u Slatini ubio svoju ženu. Ona ga je prije toga prijavila?

Nakon što je ubio suprugu, muškarac je dočekao policajce u obiteljskoj kući. Policija je izvijestila da je žena usmrćena oštrim predmetom...
'ISTRA TI MATERINA' Skoro tuča: Radolović spomenula 'incest' Ireni Peruško. Nastao je kaos!
MORALI IH RAZDVAJATI

'ISTRA TI MATERINA' Skoro tuča: Radolović spomenula 'incest' Ireni Peruško. Nastao je kaos!

Sve je 'eksplodiralo' nakon što je Sanja Radolović izrekla riječ 'incest', prethodno spočitavajući Ireni Peruško da je glasala za svog sina u izboru za člana Savjeta mladih...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026