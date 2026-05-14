NAŠLI I VELIK BROJ LEŠINA

Uhitili su i partnericu poginulog muškarca, ovog su psa zadnjeg spasili s imanja užasa na Učki

Piše Marta Divjak
Uhitili su i partnericu poginulog muškarca, ovog su psa zadnjeg spasili s imanja užasa na Učki
Foto: VET Centar Crikvenica

Na Facebook stranici VET Centra Crikvenica objavili su fotografiju psa koji je posljednji iznešen iz kuće jer se nije mogao sam kretati

Tragična smrt 64-godišnjaka razotkrila je stravične prizore na njegovu posjedu na Učki. Pronađeno je više od 40 životinja o kojima nitko nije brinuo, kao i mnoštvo uginulih jedinki čije se stanje pripisuje nedostatku hrane i neadekvatnim uvjetima držanja. Nakon otkrića, policija je uhitila 76-godišnju Hrvaticu.

VIDEO Heroji u tragediji: 'Spasili smo 47 pasa iz kuće strave na Učki. Pružit ćemo im ljubav...'

Kako je priopćila Opatijska policija, proveli su kriminalističko istraživanje nad 76-godišnjom Hrvaticom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Ubijanje ili mučenje životinja“.
 
Riječ je o osobi za koju je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno kako je u proteklih deset godina, zajedno s izvanbračnim partnerom i nedavno poginulim hrvatskim državljaninom, prvo na području Kostrene, a potom na imanju na Učki držala oko 80 pasa i mački bez odgovarajuće skrbi, ishrane i veterinarske pomoći.

Takvim postupanjem životinjama je nanesena fizička bol, patnja, ozljede i strah, napisali su.

Policija je prije tri dana zaprimila dojavu veterinarskih djelatnika koji su oduzeli više od 47 pasa te šest mačaka s imanja na Učki koji su potom zbrinuti u skloništu za napuštene životinje. Na imanju je pronađeno i dosta lešina životinja za koje se pretpostavlja da su uginule zbog neadekvatne skrbi, odnosno neishranjenosti.

HOROR KOD RIJEKE Izgladnjivao 47 pasa. Volonteri azila pronašli 30 mrtvih pasa u škrinjama...

Veterinari brinu o preživjelima.

Na Facebook stranici VET Centra Crikvenica objavili su fotografiju psa koji je posljednji iznešen iz kuće jer se nije mogao kretati.

- Bio je iscrpljen, slab i tih. Toliko tih da nije niti trepnuo dok smo mu obrađivali dekubitusne rane, vadili krv i davali infuziju. Samo nas je gledao tim malenim okicama. I znate što je najteže nakon svega toga dana? Ovaj pogled koji ostane s nama dugo nakon što smo otišli svojim kućama - napisali su. 

Pas je nakon obrade smješten na privremeni smještaj.

- Tamo ima potpunu pažnju, mir, topli krevetić i sve blagodati doma punog ljubavi - poručili su.

