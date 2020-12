Uhitili su serijskog razbojnika: Orobio 4 pekare, ljekarnu, kiosk

Splitska policija uhitila je 36-godišnjaka osumnjičenog za čak sedam razbojništva i još dva razbojništva u pokušaju, priopćila je policija.

<p>Policija je izvijestila da je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da je 36-godišnjak od 7. studenog do 4. prosinca, na području Splita orobio četiri pekare te kiosk, ljekarnu i prodavaonicu pri čemu je otuđio oko 15 tisuća kuna. </p><p>Uz to ga sumnjiče i za dva pokušaja razbojništva i to u ugostiteljskom objektu i kiosku. </p><p>"Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela 36-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan policijskom pritvorskom nadzorniku", kazali su u policiji.</p>