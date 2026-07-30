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IŠAO U ITALIJU

Uhitili švercera (35) s tonom morskih ježinaca u kombiju!

Piše 24sata,
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Uhitili švercera (35) s tonom morskih ježinaca u kombiju!
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Foto: Policija
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U tovarnom prostoru policija je pronašla više od tisuću kilograma zaštićene vrste crnog morskog ježinca. Smješteni su bili u plastičnim sanducima, a policija sumnja da su trebali biti prodani u Italiji

Opatijska policija dovršila je istragu nad 35-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za trgovanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i krivotvorenje isprave.

- Muškarca je prometna policija zaustavila u utorak oko 21:30 na autocesti A7 kod naplatne postaje Rupa, dok je kombijem talijanskih registracija pokušavao izaći iz Hrvatske. Vozio je unatoč važećoj zabrani upravljanja, a kod sebe je imao oko 5.8 grama konoplje - navodi policija.

Foto: Policija

U tovarnom prostoru policija je pronašla više od tisuću kilograma zaštićene vrste crnog morskog ježinca. Smješteni su bili u plastičnim sanducima, a policija sumnja da su trebali biti prodani u Italiji.

Uz to, policiji je predao i krivotvoreni međunarodni tovarni list. Policija je uhitila muškarca i oduzela mu teret.

Foto: Policija

Policajci su sve ježince prebacili na policijsko plovilo P-105 Marino Jakominić te ih zajedno s posadom vratili u more u opatijskom akvatoriju, na dubini od oko 50 metara.

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