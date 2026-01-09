Uhitili vlasnika bara u kojem je izgorjelo 40 ljudi u noći užasa

Jacques Moretti (49), vlasnik bara "Le Constellation" u švicarskom skijalištu Crans-Montana, uhićen je nakon saslušanja u tužiteljstvu osam dana nakon stravičnog požara u kojem je u novogodišnjoj noći živote izgubilo 40 osoba, a više od 115 ih je ozlijeđeno. Njegova supruga i suvlasnica, Jessica Moretti (40), puštena je da se brani sa slobode, dok je Jacques zadržan u pritvoru zbog, kako navode tužitelji, izražene opasnosti od bijega.

Bračni par Moretti pod istragom je zbog niza teških kaznenih djela, uključujući ubojstvo iz nehaja, nanošenje tjelesnih ozljeda iz nehaja i podmetanje požara iz nehaja.

Saslušanje u Sionu i zakašnjela isprika

U petak ujutro, Jacques i Jessica Moretti probijali su se kroz gomilu novinara i fotoreportera ispred ureda tužiteljstva u Sionu, glavnom gradu kantona Valais. Odbijali su odgovarati na pitanja, a snimke pokazuju kako vidno potreseni ulaze u zgradu na višesatno ispitivanje. Na kraju dana, tužiteljica Catherine Seppey donijela je odluku o zadržavanju Jacquesa Morettija.

Njegova supruga Jessica, napuštajući sud, kratko se obratila novinarima.

​- Želim se ispričati svim žrtvama. Moje misli su stalno s njima. Ovo je nezamisliva tragedija koja se dogodila u našem lokalu - rekla je u izjavi koju je prenijela televizija Léman Bleu.

Ova isprika dolazi usred teških optužbi na njezin račun. Naime, više svjedoka tvrdi kako je Jessica Moretti, dok je bar gutao plamen, a deseci ljudi vrištali i pokušavali pobjeći, viđena kako bježi s blagajnom punom novca. Zbog toga bi se mogla suočiti s dodatnom optužnicom za nepružanje pomoći osobama u opasnosti.

Mračna prošlost i uništavanje dokaza

Odluka o pritvaranju vlasnika nije donesena samo zbog težine optužbi, već i zbog njegove kriminalne prošlosti koja ga čini, prema mišljenju suda, nepouzdanim. Francuski mediji otkrili su kako je Jacques Moretti, francuski državljanin porijeklom s Korzike, prije dvadesetak godina služio zatvorsku kaznu zbog podvođenja, a bio je osuđivan i za prijevare te otmicu. Upravo taj dosje bio je ključan argument tužiteljstva pri procjeni rizika od bijega.

Dodatnu sumnju na ponašanje vlasnika baca i optužba za uništavanje dokaza. Romain Jordan, odvjetnik koji zastupa dio obitelji stradalih, istaknuo je kako su Facebook i Instagram profili bara "Le Constellation" ugašeni između tri i šest sati ujutro, dok je akcija spašavanja još uvijek bila u punom jeku.

​- Zanimljivo je da je netko, dok je trajala hitna operacija spašavanja, razmišljao o brisanju tragova s društvenih mreža - izjavio je Jordan za The Times.

Fatalne prskalice i godine zanemarivanja sigurnosti

Istraga je potvrdila da je požar najvjerojatnije buknuo kada su pirotehničke prskalice, takozvane "fontane" koje se stavljaju na boce šampanjca, zapalile zvučnu izolaciju na stropu podrumskog dijela bara. Vatra se u nekoliko sekundi proširila u takozvani "flashover", fenomen u kojem svi zapaljivi materijali u prostoriji gotovo istovremeno buknu. Većina od četrdeset žrtava, od kojih su 26 bili tinejdžeri, nije imala nikakve šanse.

Tragediju su, čini se, omogućili katastrofalni sigurnosni propusti. Bivši zaposlenici tvrde da su izlazi za nuždu često bili zaključani, a istraga će utvrditi i jesu li aparati za gašenje požara bili ispravni i dostupni. Šokantan podatak iznio je i gradonačelnik Crans-Montane, Nicolas Féraud, koji je priznao da u baru "Le Constellation" nije provedena sigurnosna inspekcija od 2019. godine, unatoč zakonskoj obvezi godišnjih provjera.

Dok se deseci teško ozlijeđenih i dalje bore za život u bolnicama diljem Švicarske i susjednih zemalja, pravna bitka tek počinje. Obitelji žrtava traže pravdu, a istraga će morati utvrditi ne samo odgovornost vlasnika, već i moguću odgovornost lokalnih vlasti koje su godinama zatvarale oči pred očitim sigurnosnim rizicima