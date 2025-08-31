Obavijesti

News

Komentari 0
STIGLA IZ INOZEMSTVA

Uhitili dilere u Crikvenici: U pošiljci pronašli 2 kg konoplje. Jedan pokušao pobjeći policiji

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Uhitili dilere u Crikvenici: U pošiljci pronašli 2 kg konoplje. Jedan pokušao pobjeći policiji
3
Foto: PU primorsko - goranska

Obojica su uhićena, a 40-godišnjak je prilikom privođenja pokušao pobjeći, no policijski službenik ga je spriječio

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga Policijske uprave primorsko-goranske dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom hrvatskih državljana (27,40) zbog sumnje na kaznena djela vezana uz zlouporabu droga. Osumnjičenici su tijekom kolovoza zajednički nabavili dva kilograma konoplje namijenjene daljnjoj preprodaji, a droga je u Hrvatsku stigla poštanskom pošiljkom iz inozemstva.

Obojica su uhićena, a 40-godišnjak je prilikom privođenja pokušao pobjeći, no policijski službenik ga je spriječio. U pretrazi kuće i drugih prostorija na području Crikvenice, kojima se koristi stariji osumnjičenik, pronađena je poštanska pošiljka s oko 89 grama konoplje, dvije stabljike biljke i drugi predmeti povezani s kaznenim djelom.

Foto: PU primorsko - goranska

Kod 27-godišnjaka je pronađen novac i mobilni telefoni za koje se vjeruje da potječu od preprodaje droge, dok je u njegovu stanu policija otkrila pištolj i dva komada streljiva, koje je posjedovao bez odobrenja nadležnih tijela. Zbog toga je prekršajno sankcioniran temeljem Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

NUDIO JOJ DROGU Iračanin mamio maloljetnicu u Zagrebu, troje maloljetnika ga pretuklo. Dobili kaznene prijave
Iračanin mamio maloljetnicu u Zagrebu, troje maloljetnika ga pretuklo. Dobili kaznene prijave

Nakon završetka kriminalističkog istraživanja, obojica su kazneno prijavljena zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te predana pritvorskom nadzorniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu
TRAŽI IH INTERPOL

FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu

Interpolova crvena tjeralica nije međunarodna tjeralica. To je obavijest da pojedince traži država članica koja je podnijela zahtjev. Zemlje članice primjenjuju svoje zakone i odlučuju hoće li uhititi i izručiti osobu s crvene tjeralice ili ne
VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...
OBILNA KIŠA

VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...

'Auto se nije izvukao. Vozač je okrenuo bus i krenuo drugim putem. Taman je policija dolazila. Vozač autobusa nije ni pokušavao jer na oko voda je iznad koljena', kazao nam je čitatelj
Drama na svadbi kraj Zagreba. Ukrao im tisuće eura iz vozila: 'U šoku smo, tu nema kamera...'
OPLJAČKAO GOSTE

Drama na svadbi kraj Zagreba. Ukrao im tisuće eura iz vozila: 'U šoku smo, tu nema kamera...'

Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura, a kriminalističko istraživanje je u tijeku, javili su iz zagrebačke policije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025