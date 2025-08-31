Uhitili dilere u Crikvenici: U pošiljci pronašli 2 kg konoplje. Jedan pokušao pobjeći policiji

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga Policijske uprave primorsko-goranske dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom hrvatskih državljana (27,40) zbog sumnje na kaznena djela vezana uz zlouporabu droga. Osumnjičenici su tijekom kolovoza zajednički nabavili dva kilograma konoplje namijenjene daljnjoj preprodaji, a droga je u Hrvatsku stigla poštanskom pošiljkom iz inozemstva.

Obojica su uhićena, a 40-godišnjak je prilikom privođenja pokušao pobjeći, no policijski službenik ga je spriječio. U pretrazi kuće i drugih prostorija na području Crikvenice, kojima se koristi stariji osumnjičenik, pronađena je poštanska pošiljka s oko 89 grama konoplje, dvije stabljike biljke i drugi predmeti povezani s kaznenim djelom.

Foto: PU primorsko - goranska

Kod 27-godišnjaka je pronađen novac i mobilni telefoni za koje se vjeruje da potječu od preprodaje droge, dok je u njegovu stanu policija otkrila pištolj i dva komada streljiva, koje je posjedovao bez odobrenja nadležnih tijela. Zbog toga je prekršajno sankcioniran temeljem Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Nakon završetka kriminalističkog istraživanja, obojica su kazneno prijavljena zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te predana pritvorskom nadzorniku.