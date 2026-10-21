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DRSKA PRIJEVARA U ZAGREBU

Uhvatili lažne doktore: Starice uvjeravali da im je član obitelji stradao i treba ga operirati

Piše Iva Milotić,
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Uhvatili lažne doktore: Starice uvjeravali da im je član obitelji stradao i treba ga operirati
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ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL
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Bugarski državljani ženama su rekli da im za operaciju njihovih članIca obitelji treba novac i zlato. Tijekom razgovora u pozadini se čuo ženski glas koji je zapomagao i vikao od bolova. Uzeli su im oko 80.000 eura

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvojicom bugarskih državljana u dobi od 58 i 50 godina, koje sumnjiče za tri kaznena djela prijevare na štetu žena u dobi od 88, 74 i 83 godine.

Prema sumnjama policije, oni su, zajedno s još nekoliko zasad nepoznatih osoba, prema unaprijed dogovorenom planu počinili prijevare kako bi stekli protupravnu imovinsku korist. Kaznena djela počinjena su 3. i 19. listopada na području Dubrave te 12. listopada na području Peščenice, i to u poslijepodnevnim satima.

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ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL

U sva tri slučaja nepoznati muškarac telefonski je kontaktirao starije žene, predstavljajući se kao liječnik. Uvjeravao ih je da su njihove članice obitelji ozlijeđene, odnosno da su slomile nogu te da im je potrebna hitna operacija. U jednom slučaju tvrdio je da je potrebna i ugradnja zlatnih pločica. Tijekom razgovora u pozadini se čuo ženski glas koji je zapomagao i vikao od bolova, čime su osumnjičeni dodatno nastojali uvjeriti žrtve u istinitost svoje priče.

Nakon telefonskih poziva, u dva je slučaja 58-godišnjak sam dolazio na adrese oštećenih kako bi preuzeo novac i zlato, dok su u trećem slučaju po novac zajedno došli 58-godišnjak i 50-godišnjak.

Procijenjena materijalna šteta iznosi između 62.500 i 82.500 eura. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće podneseno je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

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