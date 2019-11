Ujedinjeno kraljevstvo iz zraka, spektakularno putovanje

Poletite s Europom iz zraka dok National Geographic kreće na impresivno zračno putovanje širom kontinenta i omogućava spektakularan pogled, jedinstven uvid i najnoviju perspektivu na neke od najboljih europskih kulturnih i zemljopisnih znamenitosti.

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske otočna je nacija s dugom tradicijom inovacija koje su ostavile trajni trag na svjetskoj sceni. Bolje rečeno, neke inovacije su zauvijek izmijenile tijek svjetskog gospodarstava i ekonomije. Ujedinjeno Kraljevstvo dom je Prve industrijske revolucije, The Beatlesa, Shakespearea i Miltona. Bogata kulturna povijest prostire se kroz četiri države – Englesku, Škotsku, Wales i Sjevernu Irsku koje čine jednu naciju. Spomenute države uspjele su održati pečat individualnosti i prepoznatljivosti iako dolaze ujedinjeni pod jednim nazivom. Krajolik se mijenja tijekom godine, a koje je godišnje doba najljepše i u kojoj državi, gledatelji će moći saznati u serijalu „Europa iz zraka“ u nedjelju, 1. prosinca u 22:00h na National Geographic-u.



Ovo spektakularno zračno putovanje otkriva Ujedinjeno Kraljevstvo kakvo dosad nismo vidjeli. Izuzetne prirodne ljepote privlače milijune posjetitelja, a neke je jednostavno teško doživjeti bez pogleda iz zraka. U takve zasigurno spada i Divovski mostić u pokrajini Antrim koji se sastoji od mnogobrojnih heksagonalnih stupova. Legenda kaže da je most sagradio div Finn Mac Cool, kako bi spojio Irsku sa Škotskom. Starost se procjenjuje na 60 milijuna godina, a nastao je kao rezultat erupcije lave. Kako se lava hladila, došlo je do kontrakcije i stvorile su se pukotine koje su ostavile strukture koje danas vidimo kao heksagonalne stupove.

Foto: Windfall Films

Škotski viski jedan je od najpoznatijih vrsta viskija na svijetu i ujedno jedan od simbola i glavnih izvoznih proizvoda Škotske. Ovavrsta viskija se destilira dva do tri puta. Kada dolazi u bačve, viski je proziran, a nakon tri godine dobiva boju po kojoj ga poznajemo. U hrastovim bačvama mora ostati minimalno tri godine i jedan dan, a ova tradicija se njeguje već 2000 godina. Naslagane bačve u kojima se stvara najfiniji viski na svijetu ostavljaju dojam egipatskih piramida. Ključna tajna u specifičnom mirisu i okusu viskija kojeg dobiva iz bačava dolazi zbog posebnog postupka paljenja drveta i još nekih tajni koje Škoti brižljivo čuvaju.

Foto: National Geographic

Nakon Sjeverne Irske i Škotske, pogled iz zraka se seli u Englesku i to u vrijeme promjene koja je utjecala na život baš svakog stanovnika na svijetu. U 18. stoljeću ručna se proizvodnja počela zamjenjivati parnim strojevima. Ovu gospodarsku promjenu poznajemo pod nazivom - Prva industrijska revolucija. S obzirom da je Engleska bila svjetski lider u manufakturnoj proizvodnji, s povećanjem potrebe za manufakturnim radom došlo je i do potrebe za ubrzanjem proizvodnje. Engleska je počela ulagati jako puno sredstava u izume, a tako je i došlo do izuma parnog stroja. Ova revolucija je izmijenila sliku svijeta.

Foto: National Geographic

Dartmouth parna željeznica omogućava putovanje parnim vlakom iz 19. stoljeća, a posebno je poznata atrakcija među turistima koji posjećuju Englesku ljeti. Parna turneja kreće se na liniji između Paigntona i Kingsweara, s pogledom na more s jedne strane i pogledom na rijeku Dart s druge strane. Tradicija u inovativnosti ove nacije nastavila se do danas. To upravo dokazuje i rotirajuća brodska prevodica Falkirk. Ovo inženjersko čudo nalazi se u Škotskoj, a plovnim putem povezuje Glasgow i Edinburgh. U Škotskoj zbog terena između pojedinih vodenih tokova postoji velika visinska razlika. U prošlosti je zbog toga plovidba bila dosta otežana. Kako bi se plovidba mogla nastaviti unatoč visinskoj razlici, konstruirana je prevodica Falkirk, jedinstvena u svijetu. Prevodica ima dva korita kapaciteta 360 tona vode svaki u koji ulazi brod. Rotacijom, prevodica prebacuje brodove iz višeg u niži kanal i obrnuto. Za jednu rotaciju, prevodici je potrebno samo 15 minuta. Izgradnja je završena 2002. godine, a ova izuzetna konstrukcija je postala simbol suvremene Škotske. Koliko je Škoti poštuju, evidentno je iz činjenice da se slika konstrukcije nalazi i na škotskoj novčanici od 50 funti.

Foto: National Geographic

Brojna inženjerska čuda, prirodne ljepote, arhitektonska ostvarenja i bogatu kulturnu povijest, gledatelji će moći pogledati ovoga puta iz potpuno nove perspektive u serijalu „Europa iz zraka“.

Epizoda posvećena Ujedinjenom Kraljevstvu, premijerno će biti prikazana u nedjelju 1. prosinca u 22:00h na National Geographic-u.

Sljedeće epizode:

EUROPA IZ ZRAKA: Poljska

Premijera 8. prosinca u 22:00h

Plovimo nad najvećim dvorcem na svijetu, jurimo kroz vatromet iznad Krakowa te svjedočimo borbi europskih bizona, najvećih kopnenih životinja u Europi. Taj pogled iz zraka na Poljsku također otkriva naciju koja prolazi zapanjujući preobražaj. U Varšavi Poljaci marljivo rade na izgradnji najviše zgrade u Europi.



EUROPA IZ ZRAKA: Španjolska

Premijera 15. prosinca u 22:00h

Letimo iznad Sagrade Familije u Barceloni dok arhitekti danonoćno rade kako bi dovršili zgradu. Smjeli lovci na lupare spuštaju se niz oštre stijene kako bi došli do jedne od najekskluzivnijih školjki na svijetu, a mi jedrimo nad jednom od najvećih napuštenih zgrada na svijetu smještenoj u planinama na španjolskom sjeveru.







Tema: Promo sadržaj