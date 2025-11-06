Ujutro minusi i magla, tijekom dana bit će pretežno sunčano, temperature do 21 stupanj

Hrvatsku u četvrtak očekuje pretežno sunčano vrijeme u svim krajevima. U unutrašnjosti zemlje ujutro i ponovno predvečer moguće je stvaranje magle, što može otežati vidljivost na cestama, stoga se vozačima preporučuje dodatan oprez. Magla je povremeno moguća i na Jadranu, osobito na sjevernom dijelu obale.

Vjetar će biti slab, dok će na istoku zemlje povremeno puhati umjeren istočni vjetar. Na sjevernom Jadranu očekuje se bura, podno Velebita u jutarnjim i večernjim satima na udare i jaka.

Jutarnje temperature su u unutrašnjosti niske tako je jutros u Gospiću zabilježena temperatura -2 stupnja Celzija, a u Karlovcu -1. Najviše temperature zraka bit će od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 21 °C. DHMZ je izdao žuto upozorenje za unutrašnjost, u prijepodnevnim satima, zbog magle te žuto upozorenje zbog jakog vjetra za Velebitski kanal.

