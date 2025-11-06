Obavijesti

Ujutro minusi i magla, tijekom dana bit će pretežno sunčano, temperature do 21 stupanj

Ujutro minusi i magla, tijekom dana bit će pretežno sunčano, temperature do 21 stupanj
Vjetar će biti slab, dok će na istoku zemlje povremeno puhati umjeren istočni vjetar. Na sjevernom Jadranu očekuje se bura, podno Velebita u jutarnjim i večernjim satima na udare i jaka

Hrvatsku u četvrtak očekuje pretežno sunčano vrijeme u svim krajevima. U unutrašnjosti zemlje ujutro i ponovno predvečer moguće je stvaranje magle, što može otežati vidljivost na cestama, stoga se vozačima preporučuje dodatan oprez. Magla je povremeno moguća i na Jadranu, osobito na sjevernom dijelu obale.

Vjetar će biti slab, dok će na istoku zemlje povremeno puhati umjeren istočni vjetar. Na sjevernom Jadranu očekuje se bura, podno Velebita u jutarnjim i večernjim satima na udare i jaka.

Jutarnje temperature su u unutrašnjosti niske tako je jutros u Gospiću zabilježena temperatura -2 stupnja Celzija, a u Karlovcu -1. Najviše temperature zraka bit će od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 21 °C. DHMZ je izdao žuto upozorenje za unutrašnjost, u prijepodnevnim satima, zbog magle te žuto upozorenje zbog jakog vjetra za Velebitski kanal. 

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

