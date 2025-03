Na Sljemenu pada snijeg, sutra minusi. Evo koliko će potrajati

DHMZ je objavio kako će u ponedjeljak biti promjenjivo oblačno mjestimice s kišom, uglavnom u višem gorju i snijegom, a susnježica je poslijepodne lokalno moguća nakratko i u nizinama. U drugom dijelu dana sa sjeverozapada smanjenje naoblake. Zapuhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjeren i jak sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu prijepodne će okrenuti na umjerenu buru, koja će poslijepodne i navečer jačati i proširiti se na Dalmaciju. Najviša temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 12 i 16 °C.

U utorak će biti pretežno sunčano s hladnim jutrom, u unutrašnjosti i slabim mrazom. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu jaka, mjestimice i olujna bura. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 0, na Jadranu između 2 i 7. Najviša dnevna od 4 do 8, na Jadranu između 8 i 12 °C.

DHMZ je za ponedjeljak izdao narančasto upozorenje za Kvarner i Velebitski kanal zbog jakog vjetra te žuto za ostali dio obale te kninsku regiju.

Kako piše amaterski meteo portal Istramet, ovo zahladnjenje bit će naglo, ali će isto tako naglo i prestati. Potrajat će nekoliko dana.

