Uklonjeno spomen-obilježje HVO-a u BiH. Stanivuković: 'Ovo je pobjeda razuma i istine...'

Spomen-obilježje poginulim pripadnicima Hrvatskoga vijeća obrane u Modranu kod Dervente uklonjeno je, objavio je u nedjelju gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Taj potez odmah su osudili iz Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Hrvatskoga vijeća obrane u BiH, izvještava HRT.

Obilježje u obliku hrvatskog grba bilo je posvećeno poginulim pripadnicima Treće bojne Modran 103. brigade HVO-a Derventa. Financirao ga je, piše HRT, otac bivšeg hrvatskog nogometaša Vedrana Ćorluke. Podignuto je na lokalnom groblju. Srpske stranke i udruge tvrdile su da podsjeća na slovo U i ustašku simboliku.

Stanivuković je na X-u objavio staru fotografiju spomen-obilježja s hrvatskim grbom i novu na kojoj se vide samo crne mramorne ploče.

- Spomenik u Modranu s ustaškim simbolom u obliku latiničnog slova „U“ je uklonjen. Ono na što smo upozoravali, o čemu smo javno govorili i zašto smo tražili hitnu reakciju institucija, danas više ne stoji u Modranu. Ovo je pobjeda razuma, istine i poštovanja prema žrtvama i našem narodu - napisao je, među ostalim, Stanivuković.

- Naša je obveza čuvati povijesno pamćenje i ne dopustiti bilo kakvo veličanje ustaštva, bez obzira odakle i od koga dolazi - dodao je u objavi.

Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a oštro je osudila njegov istup, javlja HRT.

- Svako likovanje nad uklanjanjem takvog obilježja pokazuje potpuni izostanak ljudskog dostojanstva, pijeteta prema mrtvima i poštovanja prema obiteljima poginulih, stoji u priopćenju.

Dodaje se da su Hrvati Dervente i okolnih mjesta u posljednjem ratu ubijani, zatvarani, protjerivani i gotovo potpuno izbrisani s prostora na kojem su stoljećima živjeli, ocjenjujući da uklanjanje spomen-obilježja predstavlja pokušaj zatiranja tragova Hrvata na tom području.

Zatražili su od hrvatskih političari u Bih da preispitaju javna obilježja, nazive, ploče i simbole koji vrijeđaju hrvatske žrtve, hrvatske branitelje i prognane Hrvate.