Ukrajina će u Švicarskoj održati konzultacije sa SAD-om o miru

Kijev će u Švicarskoj održati konzultacije sa SAD-om o okončanju ruskog rata protiv Ukrajine, rekao je u subotu visoki ukrajinski sigurnosni dužnosnik.

- ... počinjemo u Švicarskoj konzultacije između visokih dužnosnika Ukrajine i Sjedinjenih Država o mogućim parametrima budućeg mirovnog sporazuma. Cijenimo sudjelovanje američke strane i njezinu spremnost za sadržajne razgovore - napisao je Rustem Umerov, tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, na Telegramu.

Umerov je uredio objavu, ne navodeći razlog, nakon što je u prijašnjoj verziji navedeno da će se razgovori održati "uz sudjelovanje europskih partnera".

Predsjednik Volodimir Zelenski odobrio je sastav izaslanstva za razgovore, koje će predvoditi šef njegova ureda, a uključuje visoke sigurnosne dužnosnike, prema izjavi iz njegova ureda na Telegramu.

Također je odobrio upute za pregovore.

- Ukrajina nikada neće biti prepreka miru, a predstavnici ukrajinske države branit će legitimne interese ukrajinskog naroda i temelje europske sigurnosti - navodi se u izjavi predsjedništva.