KAKO OKONČATI RAT?

Ukrajina će u Švicarskoj održati konzultacije sa SAD-om o miru

Piše HINA.,
Volodimir Zelenski odobrio je sastav izaslanstva za razgovore, koje će predvoditi šef njegova ureda, a uključuje visoke sigurnosne dužnosnike, prema izjavi iz njegova ureda na Telegramu

Kijev će u Švicarskoj održati konzultacije sa SAD-om o okončanju ruskog rata protiv Ukrajine, rekao je u subotu visoki ukrajinski sigurnosni dužnosnik.

- ... počinjemo  u Švicarskoj konzultacije između visokih dužnosnika Ukrajine i Sjedinjenih Država o mogućim parametrima budućeg mirovnog sporazuma. Cijenimo sudjelovanje američke strane i njezinu spremnost za sadržajne razgovore - napisao je Rustem Umerov, tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, na Telegramu.

Umerov je uredio objavu, ne navodeći razlog, nakon što je u prijašnjoj verziji navedeno da će se razgovori održati "uz sudjelovanje europskih partnera".

JD Vance: Plan za mir u Ukrajini mora sačuvati njen suverenitet

Predsjednik Volodimir Zelenski odobrio je sastav izaslanstva za razgovore, koje će predvoditi šef njegova ureda, a uključuje visoke sigurnosne dužnosnike, prema izjavi iz njegova ureda na Telegramu.

Vladimir Putin oglasio se o američkom planu za Ukrajinu!

Također je odobrio upute za pregovore.

'Mirovni plan je kapitulacija Ukrajine! Rusi i EU obnavljaju, SAD se bogati. To je šamarčina'

- Ukrajina nikada neće biti prepreka miru, a predstavnici ukrajinske države branit će legitimne interese ukrajinskog naroda i temelje europske sigurnosti - navodi se u izjavi predsjedništva.

JD Vance: Plan za mir u Ukrajini mora sačuvati njen suverenitet
JD Vance: Plan za mir u Ukrajini mora sačuvati njen suverenitet

Mirovni plan za okončanje rata u Ukrajini mora zaustaviti ubijanje i sačuvati ukrajinski suverenitet, kazao je u petak američki potpredsjednik JD Vance
Trump: Zelenski mora prihvatiti naš mirovni plan za Ukrajinu
Trump: Zelenski mora prihvatiti naš mirovni plan za Ukrajinu

Ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom morat će se svidjeti američki plan za završetak rata i na kraju će ga morati prihvatiti, rekao je u petak američki predsjednik Donald Trump
Vladimir Putin oglasio se o američkom planu za Ukrajinu!
Vladimir Putin oglasio se o američkom planu za Ukrajinu!

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je proveo gotovo sat vremena u telefonskom razgovoru s američkim potpredsjednikom JD Vanceom i državnim tajnikom za vojna pitanja Danom Driscollom

