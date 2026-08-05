Ukrajina evakuira više od 500 djece i mladih iz Kramatorska

"Sigurnosna situacija se pogoršava, stoga je neprihvatljivo izlagati djecu stalnoj prijetnji ruskih napada", rekao je Vadim Filaškin, vojni guverner Donjecke regije. Opisao je to kao tešku, ali nužnu odluku. Provodi se evakuacija 59 maloljetnika iz sela Krasnotorka, 140 iz sela Bilenke i 326 iz Kramatorska. Djeca su iz 424 obitelji.

Područje oko Slovjanska i Kramatorska posljednje je veće uporište koje ukrajinske trupe drže pod svojom kontrolom u Donjeckoj regiji.

Rusija, koja ratuje u Ukrajini više od četiri godine, zahtijeva potpuno povlačenje ukrajinskih trupa iz Donjecke regije kao preduvjet za mirovne pregovore. Kramatorsk je udaljen manje od 15 kilometara od crte bojišnice.