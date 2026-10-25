Ukrajina izvela masovni napad dronovima na Rusiju, ima mrtvih i više ozlijeđenih

Ruska Belgorodska oblast našla se pod snažnim udarom ukrajinskih dronova tijekom noći. U masovnom napadu poginule su najmanje tri osobe, dok je trinaest ozlijeđeno. Lokalne vlasti upozoravaju stanovnike da ostanu u zatvorenim prostorima jer se napadi i dalje nastavljaju.

Najveći broj bespilotnih letjelica ciljao je sami centar grada Belgoroda. Prema informacijama koje dolaze od lokalnog stanovništva, jedna od glavnih meta bio je trgovački centar MegaGRINN, koji se smatra najvećim kompleksom te vrste u gradu. Kompleks se prostire na više od 163 tisuće četvornih metara i obuhvaća više od dvjesto trgovina, supermarket, kino i restorane.

Srećom, u trenutku udara trgovački centar bio je zatvoren pa unutar njega nije bilo posjetitelja ni radnika. Snimke koje su objavili očevici na društvenim mrežama prikazuju snažne eksplozije i velike požare, a stanovnici su prijavili i vatru u dvorištu stambenog kompleksa u istom dijelu grada. Regionalni operativni stožer brzo je uputio hitne službe na pogođene lokacije, no u prvim satima nisu željeli precizirati koji su sve objekti izravno pogođeni.

A massive Ukrainian drone attack hit the Russian border city of Belgorod overnight. A large swarm of drones struck the central MegaGRINN shopping mall, causing heavy fires and explosions. https://t.co/P1f5cyRP9c — 🇺🇦 paolo (@paolobucci18) October 25, 2026

Guverner Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvajev potvrdio je razmjere ovog napada, naglasivši kako je nastala golema materijalna šteta. Naveo je da su napadi na regiju intenzivni te je pozvao sve građane na maksimalan oprez.

​- U napadu je oštećeno 30 stambenih zgrada, 35 automobila, četiri obiteljske kuće, tri administrativne zgrade, osam poslovnih prostora i tri objekta javne namjene - rekao je Šuvajev.

Grad Belgorod udaljen je samo 34 kilometra od ukrajinske granice te oko 70 kilometara od Harkiva, zbog čega je od samog početka rata česta meta. Razvoj ukrajinskih dronova i značajno povećanje njihovog dometa omogućili su Kijevu da redovito udara na ciljeve duboko unutar ruske teritorije. Ranije su se na meti u ovom području najčešće nalazili energetski objekti i logistička skladišta.

Starshield opet radi

Zanimljivo je da je ovaj masovni napad uslijedio nedugo nakon što je Ukrajina objavila da je njihov sustav Starshield ponovno proradio punim kapacitetom. Riječ je o vojnoj inačici satelitskog internetskog sustava Starlink, koja je od sredine listopada radila sa znatno smanjenom brzinom u Ukrajini. Ta su ograničenja, čiji točan uzrok nikada nije službeno objašnjen, ranije otežala pojedine vojne operacije i narušila koordinaciju obaranja ruskih dronova na mlazni pogon. Sada se situacija očito promijenila, što Kijevu daje novu prednost na bojištu. Ponovno uspostavljanje punog kapaciteta omogućilo je ukrajinskim vojnim jedinicama znatno bolju komunikaciju.