Obavijesti

News

Komentari 0
Ukrajina izvela najveći napad od početka godine? Rusi tvrde: 'Dronovi su išli prema Moskvi'

Julia Očić
Čitanje članka: 2 min
2
Foto: GENERAL STAFF OF UKRAINE ARMED F

Rusko Ministarstvo obrane tvrdi kako su u subotu uništili 280 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad različitih regija

Rusija tvrdi da ju je u subotu napalo oko 300 ukrajinskih dronova, od čega je njih 65 bilo usmjereno prema Moskvi, piše Ukrajinska pravda. Rusko ministarstvo obrane objavilo je na Telegramu da je protuzračna obrana između 11 i 21 sat po moskovskom vremenu presrela i uništila 280 ukrajinskih bespilotnih letjelica.

Prema navodima Moskve, dronovi su oboreni iznad Brjanske, Kaluške, Belgorodske, Tverske, Smolenske i Kurske oblasti te iznad Krasnodarskog kraja i Moskovske regije. Među njima je, kako tvrde, bilo i 47 letjelica koje su letjele prema Moskvi.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Russian missile strike in Kharkiv
2
Foto: Vyacheslav Madiyevskyy

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin objavio je da je tijekom subote srušeno ukupno 65 dronova koji su ciljali rusku prijestolnicu. Naveo je da su presretanja trajala oko 11 sati, počevši oko podneva, te da su hitne službe upućene na lokacije gdje su pali ostaci letjelica. Kasnije je dodao da je uništeno još 15 dronova koji su letjeli prema Moskvi.

Guverner Brjanske oblasti na granici s Ukrajinom, Aleksandar Bogomaz, objavio je da su jedinice u toj regiji srušile 128 dronova, no nije precizirao u kojem vremenskom razdoblju. Ipak, šest civila je poginulo, a 37 ih je ozlijeđeno u ukrajinskom raketnom napadu na rusku Brjansku oblast kasno u utorak, 10. ožujka. 

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u srijedu, 11. ožujka, da su njihove snage u posljednja 24 sata srušile dvije krstareće rakete Storm Shadow britanske proizvodnje, prenosi agencija RIA. Ukrajina je ranije objavila da je tim projektilima pogodila važan pogon za proizvodnju komponenti za rakete u ruskom gradu Brjansku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ukrajinski napad na Rusiju 00:39
Ukrajinski napad na Rusiju | Video: 24sata/Reuters

Zbog napada uvedena su ograničenja na moskovskim aerodromima Vnukovo, Domodjedovo i Žukovski, objavila je agencija RIA Novosti. Prema podatcima agencije TASS, riječ je o najvećem napadu dronovima na Moskvu od početka ove godine. Posljednji ranije zabilježeni napad na rusku prijestolnicu dogodio se 8. ožujka, kada je uništeno šest dronova.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u međuvremenu je izjavio da je Rusija planirala veliku ofenzivnu operaciju koju je namjeravala pokrenuti krajem prošle godine i nastaviti ovog proljeća. Kako bi to spriječile, ukrajinske snage pokrenule su vlastite protunapadne operacije.

Zelenski tvrdi da je ta strategija bila uspješna jer je spriječila veliku rusku ofenzivu. Istaknuo je i da ključnu ulogu imaju bespilotne letjelice, dodavši da Rusija zbog napada dronovima, uključujući FPV i druge vrste, gubi između 30.000 i 35.000 vojnika mjesečno.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026