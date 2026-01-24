Ukrajina na rubu energetskog kolapsa: Mrak, hladnoća i strah nakon novih ruskih napada

Ukrajinska energetska situacija "značajno" se pogoršala u petak nakon nedavnih ruskih zračnih napada, što je izazvalo hitne nestanke struje u većini regija, rekao je kijevski mrežni operater.

Sumorna procjena uslijedila je nakon izjave ministra energetike Denisa Šmihala u četvrtak da je ukrajinski energetski sustav prošao svoj najteži dan od raširenog nestanka struje u studenom 2022., kada je Rusija počela bombardirati elektroenergetsku mrežu.

U novim komentarima u petak, Šmihal je rekao da je situacija s mrežom i dalje teška, ali da očekuje da će se stvari donekle stabilizirati.

Moskva je posljednjih tjedana pojačala zračne napade, dodatno oštetivši oštećenu infrastrukturu i ostavivši velik broj stanovnika bez struje i grijanja tijekom hladnog vala s temperaturama ispod nule.

Nekoliko postrojenja za proizvodnju energije prolazi kroz hitne popravke kao rezultat kombiniranih napada dronovima i raketama, priopćio je Ukrenergo u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

"Oprema radi na granicama svojih mogućnosti", rekli su, dodajući da energetski blokovi nose "ogromno" preopterećenje zbog ranije štete od ruskih napada.

U razgovoru s Reutersom u petak, Maksim Timčenko, izvršni direktor vodeće ukrajinske privatne energetske tvrtke, rekao je da je situacija "blizu humanitarne katastrofe" i da svaki budući mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine mora uključivati ​​prekid napada na energetsku infrastrukturu.

U svojim posljednjim komentarima, Šmihal je rekao da postoje značajne nestašice struje, ali je dodao: "Zahvaljujući koordiniranim akcijama Ukrenerga i operatora distribucijskog sustava, vidimo trend prema djelomičnoj stabilizaciji."

"Planiramo postupno prijeći s hitnih isključenja na isključenja po satu u nadolazećim danima", napisao je Šmihal na Telegramu.

Predsjednik Volodimir Zelenskij, u svom noćnom video obraćanju, rekao je da ekipe za popravke rade danonoćno kako bi vratile grijanje i struju u stambene zgrade, koje su poremećene dvama velikim ruskim noćnim napadima na Kijev ovog mjeseca. Sjeverna i jugoistočna Ukrajina također imaju poteškoća.

"Nažalost, mnoge zgrade u glavnom gradu još uvijek su bez grijanja", rekao je. "Maksimalan broj ekipa i opreme raspoređuje se kako bi se pomoglo ljudima."

Ukrajinski i ruski pregovarači završili su prvi od dva dana trilateralnih razgovora u Abu Dabiju u petak, dio američkih napora za postizanje rješenja za gotovo četverogodišnji rat.

Europska komisija priopćila je u petak da će poslati 447 generatora za hitne slučajeve vrijednih 3,7 milijuna eura (4,3 milijuna dolara) kako bi obnovila opskrbu strujom bolnica, skloništa i ključnih službi, nakon što je Zelenskij prošli tjedan proglasio energetsku krizu.

U svojoj izjavi, Ukrenergo je izrazio nadu da će popravci biti dovršeni u "bliskoj budućnosti", što bi omogućilo povratak planiranim prekidima.

Ukrajinska energetska mreža gotovo u potpunosti ovisi o električnoj energiji proizvedenoj u nuklearnim elektranama i već je izgubila polovicu svojih proizvodnih kapaciteta.