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IZAZVALI VELIKU ŠTETU

Ukrajina napala ruski vojni aerodrom! Oštetili su 6 moćnih aviona: 'Koristili smo Neptune'

Piše HINA,
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Ukrajina napala ruski vojni aerodrom! Oštetili su 6 moćnih aviona: 'Koristili smo Neptune'
Foto: Avivector/X
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Su-34M je veliki lovačko-bombarderski avion čija se cijena procjenjuje na desetke milijuna američkih dolara. Rusija ga često koristi za ispuštanje razarajućih klizećih bombi na ukrajinske gradove blizu bojišnice.

Ukrajinska vojska priopćila je u četvrtak da je tijekom noćnog napada na vojni aerodrom Borisoglebsk u ruskoj Voronješkoj oblasti oštetila šest ruskih vojnih zrakoplova Su-34M.

Ukrajinski glavni vojni stožer objavio je na Telegramu da je potvrdio oštećenja na svih šest zrakoplova.

Su-34M je veliki lovačko-bombarderski zrakoplov čija se cijena procjenjuje na desetke milijuna američkih dolara. Rusija ga često koristi za ispuštanje razarajućih klizećih bombi na ukrajinske gradove blizu bojišnice. 

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Ukrajinska vojska objavila je da je u napadu upotrijebila obalni raketni sustav Neptun.

Reuters navodi kako nije mogao potvrditi izvješća s bojišta.

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