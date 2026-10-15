Ukrajina napala ruski vojni aerodrom! Oštetili su 6 moćnih aviona: 'Koristili smo Neptune'

Ukrajinska vojska priopćila je u četvrtak da je tijekom noćnog napada na vojni aerodrom Borisoglebsk u ruskoj Voronješkoj oblasti oštetila šest ruskih vojnih zrakoplova Su-34M.

Ukrajinski glavni vojni stožer objavio je na Telegramu da je potvrdio oštećenja na svih šest zrakoplova.

🔻 Satellite images of 🇷🇺 Borisoglebsk Air Base as of October 15, 08:25 UTC On the night of October 15, several Su-34 were destroyed at Borisoglebsk Air Base. https://t.co/3ZNBWhU6UD — AviVector (@avivector) October 15, 2026

Su-34M je veliki lovačko-bombarderski zrakoplov čija se cijena procjenjuje na desetke milijuna američkih dolara. Rusija ga često koristi za ispuštanje razarajućih klizećih bombi na ukrajinske gradove blizu bojišnice.

Ukrajinska vojska objavila je da je u napadu upotrijebila obalni raketni sustav Neptun.

Reuters navodi kako nije mogao potvrditi izvješća s bojišta.