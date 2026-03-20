Ukrajina poslala na Bliski istok timove za presretanje dronova

Ukrajina je rasporedila specijalizirane timove u pet bliskoistočnih zemalja kao potporu u presretanju dronova i za savjetovanje o mjerama protuzračne obrane, a dužnosnici su izrazili očekivanje da će se sklopiti nekoliko značajnih sporazuma.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su timovi poslani u Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju, Katar, Kuvajt i Jordan, države koje su bile napadnute tijekom rata u Iranu.

Zelenski je rekao da se lokalne jedinice protuzračne obrane bave balističkim raketama, dok su ukrajinski stručnjaci usredotočeni na valove iranskih dronova šahed.

"Vjerujem da nitko nema iskustvo poput našeg", rekao je Zelenskij novinarima u audio poruci na WhatsAppu, dodajući da se 228 ukrajinskih stručnjaka već nalazi u regiji.

"Surađujemo s Bliskim istokom - s čelnicima, na tehničkoj razini, s ministarstvima obrane. Pripremamo ozbiljne aranžmane i sporazume", rekao je.

Njegov tajnik Vijeća sigurnosti Rustem Umerov posjetio je svih pet zemalja ovog tjedna, a u petak je izjavio da su dogovoreni daljnji koraci za "dugoročnu sigurnosnu suradnju" sa svakom zemljom, bez otkrivanja detalja.

Kijev je naveo da je desetak zemalja zatražilo njegovu pomoć i savjet u obrani od jeftinih dronova kamikaza koje Iran koristi protiv svojih zaljevskih susjeda. Rusija je lansirala slične dronove na Ukrajinu od početka invazije 2022. godine, a Kijev je razvio vlastite napredne mogućnosti presretanja dronova.

Unatoč tome što zaljevske zemlje koriste sofisticirane sustave protuzračne obrane američke proizvodnje, korišteni projektili koštaju puno više od iranskih dronova šahed.

Ukrajina zauzvrat traži novac i tehnologiju

Zelenskij je rekao da Kijev želi novac i tehnologiju u zamjenu za svoju pomoć na Bliskom istoku te je dodao da su Sjedinjene Države bile među zemljama koje su tražile pomoć Kijeva i da su ukrajinski stručnjaci poslani u američku vojnu bazu u Jordanu.

Američki predsjednik Donald Trump negirao je da Washingtonu treba pomoć Kijeva u obaranju dronova.

Zelenskij je rekao u petak da će timovi iz Kijeva i Washingtona tijekom vikenda raspravljati u SAD-u o širokom sporazumu o dronovima i raditi na bilateralnim dokumentima.

Nije precizirao o kojim će se dokumentima raspravljati, ali Kijev traži poslijeratna sigurnosna jamstva od Washingtona i dogovor o "planu prosperiteta" za gospodarski oporavak zemlje nakon završetka borbi.

Ukrajina je provela godinu dana pokušavajući s Washingtonom finalizirati paket suradnje na području dronova vrijedan do 50 milijardi dolara. To bi uključivalo dijeljenje inovativnih tehnologija dronova razvijenih tijekom rata u zamjenu za američka ulaganja.

"Prije svega, to uključuje mornaričke dronove i naše dronove dugog dometa koji su se već dokazali u ratu", rekao je Zelenskij.

Rekao je da Ukrajina već zajednički proizvodi dronove s Njemačkom, Velikom Britanijom, Danskom i Nizozemskom te da to počinje činiti i s Norveškom.

"Važno je da svi partneri prepoznaju globalni značaj Ukrajine u osiguravanju sigurnosti i kvalitetu ukrajinske sigurnosne ekspertize u zaštiti života", napisao je ukrajinski predsjednik na Telegramu.