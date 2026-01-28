Ukrajina pozvala mađarskog veleposlanika na razgovor: Ne miješamo se u vaše izbore

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova u srijedu je priopćilo da je pozvalo Antala Heizera, mađarskog veleposlanika u Kijevu, na razgovor zbog nedavnih izjava visokih mađarskih političara o navodnom ukrajinskom miješanju u predstojeće parlamentarne izbore u Mađarskoj.

Ministarstvo je uložilo prosvjed mađarskom veleposlaniku, poričući da je Ukrajina upliće u mađarske izbore. Naglasilo je da se Kijev odlučno protivi "svakom pokušaju mađarske strane da uvuče Ukrajinu u mađarsku izbornu kampanju", rekavši da to šteti razvoju bilateralnih odnosa.

Ukrajinsko je ministarstvo pozvalo Mađarsku da "prestane sa svojom agresivnom retorikom protiv Ukrajine" kako bi izbjegla daljnje negativne posljedice za bilateralne odnose. Dodalo je da je Ukrajina i dalje spremna na konstruktivnu suradnju s Mađarskom.

U izjavi su također ponovljeni pozivi Budimpešti da prestane blokirati pregovore Ukrajine o pristupanju EU, tvrdeći da bi članstvo Ukrajine služilo interesima obaju naroda, kao i interesima mađarske manjine u Ukrajini.