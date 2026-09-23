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RAT U UKRAJINI

Ukrajina uništila čak 350.000 dronova od početka godine

Piše Filip Sulimanec,
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Ukrajina uništila čak 350.000 dronova od početka godine
Foto: Ukrajinsko ministarstvo obrane
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Uz to su jedinice bespilotnih sustava, mobilne vatrene skupine i vojno zrakoplovstvo oborile 31.000 dronova tipa Šahed

Ukrajinska vojska neutralizirala je više od 350.000 bespilotnih letjelica od početka godine. Svaki pogodak zabilježen je videozapisom u borbenom sustavu DELTA i potvrđen od strane obrambenog inovacijskog klastera Brave1, otkrilo je ukrajinsko ministarstvo obrane.

Više od 320.000 uništenih dronova činili su neprijateljski bespilotni zrakoplovi s fiksnim krilima i multirotori koje su oborile jedinice bespilotnih sustava Orambenih snaga, uključujući oko 220.000 dronova s fiksnim krilima i 100.000 multirotora.

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Uz to su jedinice bespilotnih sustava, mobilne vatrene skupine i vojno zrakoplovstvo oborile 31.000 dronova tipa Šahed.
Svaki uništeni neprijateljski dron znači potencijalno spašene živote ukrajinskih vojnika i civila.

Sustav DELTA

Pogodci na ruske bespilotne letjelice potvrđuju se u sustavu DELTA, digitalnoj jezgri zapovijedanja i upravljanja na modernom bojištu te jednom od tehnoloških rješenja koja su ključna za prednost Ukrajine nad neprijateljem. To omogućuje praćenje specifičnosti svakog obaranja i brže širenje rješenja koja daju rezultate.

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Uništavanje ruskih bespilotnih letjelica s fiksnim krilima sprječava neprijatelja u izviđanju u ukrajinskoj pozadini, izvođenju napada ili prilagođavanju napada dugog dometa na civilne lokacije, uključujući kritičnu infrastrukturu.

Obaranje dronova s više rotora zauzvrat sprječava neprijatelja u lociranju i napadanju položaja koje drže ukrajinski branitelji i oprema na prvoj liniji.

Kao što je ranije objavljeno, Orambene snage Ukrajine oborile su gotovo 24.000 bespilotnih letjelica s više rotora u kolovozu. Dodatnih 35.000 bespilotnih letjelica s fiksnim krilima uništeno je tijekom posljednjeg mjeseca ljeta.

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