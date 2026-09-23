Uz to su jedinice bespilotnih sustava, mobilne vatrene skupine i vojno zrakoplovstvo oborile 31.000 dronova tipa Šahed
Ukrajina uništila čak 350.000 dronova od početka godine
Ukrajinska vojska neutralizirala je više od 350.000 bespilotnih letjelica od početka godine. Svaki pogodak zabilježen je videozapisom u borbenom sustavu DELTA i potvrđen od strane obrambenog inovacijskog klastera Brave1, otkrilo je ukrajinsko ministarstvo obrane.
Više od 320.000 uništenih dronova činili su neprijateljski bespilotni zrakoplovi s fiksnim krilima i multirotori koje su oborile jedinice bespilotnih sustava Orambenih snaga, uključujući oko 220.000 dronova s fiksnim krilima i 100.000 multirotora.
Uz to su jedinice bespilotnih sustava, mobilne vatrene skupine i vojno zrakoplovstvo oborile 31.000 dronova tipa Šahed.
Svaki uništeni neprijateljski dron znači potencijalno spašene živote ukrajinskih vojnika i civila.
Sustav DELTA
Pogodci na ruske bespilotne letjelice potvrđuju se u sustavu DELTA, digitalnoj jezgri zapovijedanja i upravljanja na modernom bojištu te jednom od tehnoloških rješenja koja su ključna za prednost Ukrajine nad neprijateljem. To omogućuje praćenje specifičnosti svakog obaranja i brže širenje rješenja koja daju rezultate.
Uništavanje ruskih bespilotnih letjelica s fiksnim krilima sprječava neprijatelja u izviđanju u ukrajinskoj pozadini, izvođenju napada ili prilagođavanju napada dugog dometa na civilne lokacije, uključujući kritičnu infrastrukturu.
Obaranje dronova s više rotora zauzvrat sprječava neprijatelja u lociranju i napadanju položaja koje drže ukrajinski branitelji i oprema na prvoj liniji.
Kao što je ranije objavljeno, Orambene snage Ukrajine oborile su gotovo 24.000 bespilotnih letjelica s više rotora u kolovozu. Dodatnih 35.000 bespilotnih letjelica s fiksnim krilima uništeno je tijekom posljednjeg mjeseca ljeta.
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